تلفت انتباه المرأة.. 10 أشياء تجعل الرجل أكثر جاذبية ووسامة



أشياء تجعل الرجل أكثر جاذبية ووسامة أشياء تجعل الرجل أكثر جاذبية ووسامة

يسعى بعض الرجال للحصول على إعجاب امرأة ما يودون الارتباط بها ولكنها لا تراهم من الأساس ولا تنتبه لمشاعرهم أو وجودهم.



وعرض موقع "برايت سايد" أهم 10 أشياء في مظهر الرجل تلفت انتباه المرأة وتجعله أكثر جاذبية ووسامة.



النظارات

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وفقا لإحصاءات وبحوث، وكثير من النساء يعتقدون أن النظارات (والنظارات الشمسية أيضًا) تجعل الرجال أكثر جاذبية وحالمين لهذا السبب من المرجح أن يكون سبب ارتداء هذا الملحق البسيط يستحق كل هذا العناء، تذكر أن النظارات يمكن أن تجعلك تبدو غير جذاب أو وسيم - يعتمد الأمر فقط على النوع الذي تختاره، لذا تأكد من اختيار النوع الذي يناسب شكل وجهك بشكل أفضل.بدلة حادةاختيار البدلة بعناية يعتقد علماء النفس أن الجسم على شكل حرف V يعتبر علامة على صحة جيدة ومستوى عالٍ من هرمون التستوستيرون لهذا السبب يوصى بإعطاء الأفضلية للبدلات المناسبة تمامًا لجذع المرء من خلال القيام بذلك ، فإنك تؤكد على مزاياك وتبدو أكثر ذكورية بفضل الأكتاف العريضة والذراعين القوية.سترة الكشميرعند اختيار الملابس، غالبًا ما لا يدرك الرجال والنساء تأثير النسيج على الآخرين فالكشمير عالي الجودة هو نسيج باهظ الثمن ونادر إنه نسيج صوفي رقيق وناعم ودافئ يجعل الملابس خفيفة وممتعة الملمس.تثبت الدراسات أنه عند توفير خيار من المرجح أن تختار النساء الملابس المصنوعة من هذا القماش بدلًا من تلك المصنوعة من الصوف أو الحرير. فكنزات الكشمير تجعل الرجل يبدو أقل صرامة وأكثر رقة ونعومة.القمصان الورديةفي كثير من الأحيان ، يعتبر اللون الوردي أنثوي حقًا، لكن بعض الرجال يمكنهم حقًا ارتداء قميص وردي وجذب الكثير من الاهتمام من النساء المهتمات، من خلال ارتداء اللون الوردي ، يُظهر الرجال ثقتهم بأنفسهم وموقفهم الشجاع تجاه الرأي العام، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الإيطاليون الذين يرتدون ملابس وردية زاهية مع بدلات ذات ألوان أكثر هدوءًا.تفاصيل صغيرة ، لكنها ملحوظة حقًا ، تلاحظها العديد من النساء على الفور هي الأكمام المطوية . يجعل المظهر كله يبدو أقل رسمية وخالية من الهموم، لكن لا تشمر عن ساعديك عشوائيًا لتجنب أن تبدو قذرة ؛ تأكد من أنك تبدو حادًا تمامًا.سترة جلديةيُعتقد أن السترة الجلدية عالية الجودة قطعة ملابس كلاسيكية ولكنها جريئة حقًا في خزانة ملابس الرجل، تبدو الملابس المصنوعة من الجلد الأصلي باهظة الثمن حقًا ، وترتقي بأسلوب المرء إلى مستوى جديد تمامًا ، وتجعل الرجل يشعر بالثقة حقًا.يفتح الجلد الطبيعي الناعم مجموعة واسعة من الاحتمالات لتجربة أسلوبك، يخلق المصممون أنماطًا مختلفة باستخدام هذه المقالة من الملابس، إذا كنت من الصعب إرضاءك بشأن اختيار سترة جلدية جيدة ، يمكنك إنشاء مظهر رائع "الولد الشرير" أو اختيار أن تكون مصمم أزياء. الميزة الرئيسية للسترات الجلدية هي أنها تبدو جيدة دائمًا بغض النظر عن السبب.ساعة أنيقةفي عصر الاتصالات الإلكترونية ، اعتدنا على حقيقة أن الهاتف الذكي يظهر لنا الوقت في غضون ذلك ، نسينا تمامًا أن الالتفاف البسيط للمعصم هو طريقة أكثر أناقة لمعرفة الوقت. الساعة هو ملحق فقط أن أي رجل أن يلبس كل يوم واحد، يمكنك أيضًا إنشاء مجموعة صغيرة والجمع بين الساعات المختلفة والملابس حسب المناسبة والأسلوب لإكمال مظهرك، وكلما كانت ساعة الرجل أكثر أناقة وبساطة ، كان ذلك أفضل.الملابس الرياضيةالنساء ينبهرن حقًا بالرجال الذين يرتدون بدلة رياضية الانطباع الأول يكمن في حقيقة أن كلا من الرجال والنساء يحبون الناس المناسبين، غالبًا ما يكون الأشخاص الرياضيون واثقين ومنفتحين وممتعين للتحدث معهم.أفضل نوع من الملابس الرياضية هو الشيء الذي تشعر بالراحة فيه جسديًا وعقليًا، من وجهة نظر النساء ، القاعدة بسيطة جدًا: يجب ألا يكون هناك الكثير من الملابس أو القليل منها هذا يعني أن قميصًا واحدًا فوق الآخر يبدو سيئًا مثل السراويل القصيرة التي تشبه الملابس الداخلية.الجينز الضيقالجينز طويل الأمد مثل سترة الجلد يحتاج أي رجل (بغض النظر عن عمره أو نوع جسمه) إلى زوج مثالي من الجينز في خزانة ملابسه، حسنًا ، ليس من السهل العثور على زوج من أفضل الجينز المناسب ولكنه بالتأكيد يستحق كل هذا الجهد.بناءً على ملاحظات واستجابات النساء ،: النماذج الكلاسيكية خالدة لا تفضل الجينز النحيف أو الفضفاض للغاية على الموديلات الكلاسيكية، ولا تجرب الألوان أو التصاميم المفرطة، وزوج من الجينز الأسود أو الأزرق سيكون الاختيار الصحيح.معطفاليوم يمكنك ارتداء وشراء جميع أنواع المعاطف الرجالية ذات الأطوال والأقمشة المختلفة معطف ، اختر معطفًا كلاسيكيًا أو غير رسمي ويفضل أن يكون بدرجات ألوان معتدلة هذه النماذج لها جودة مفيدة مهمة والوجود في كل مكان. يمكن دمج كلا الخيارين بسهولة مع بدلات العمل والجينز والأحذية الرياضية.الأحذيةيقولون أن العيون هي مرآة الروح، حسنًا ، إذا كان هذا صحيحًا ، فإن حذائك هو مرآة أسلوبك يفضل العديد من الرجال والنساء اليوم ارتداء أحذية رياضي، لا يوجد شيء أكثر أناقة وحداثة من حذاء كلاسيكي مع بدلة أو زوج من الأحذية غير الرسمية مع الجينز وقميص جميل.بناءً على حالة حذائك ، يمكن للمرأة جمع العديد من الحقائق حول شخصيتك، الأحذية ذات الجودة المنخفضة تجعل الرجل يبدو أنه لا يملك المال الكافي ؛ الأحذية البالية أو المتسخة تعني أنه لا يهتم بمظهره أو ملابسه، وتحدد وضعك واحترامك لذاتك، تهتم النساء أيضًا بمدى ملاءمة ارتداء أنواع معينة من الأحذية في مناسبات مختلفة، الأحذية الأنيقة عالية الجودة هي الشيء الذي يجب الاستثمار فيه.