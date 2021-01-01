أحد ضحايا سفاح الجيزة يكشف تفاصيل تعرضه للنصب على يد المتهم



سفاح الجيزة سفاح الجيزة

شهدت الأيام الماضية منذ القبض على المتهم "قذافى فراج"، الشهير بسفاح الجيزة، المتورط في قتل 4 أشخاص، ظهور مفاجآت عديدة، تكشف عن ارتكاب المتهم لسلسلة من الجرائم، منها تورطه في النصب على عدد من الأشخاص، على طريقة "المستريح" والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات، بحجة استثمارها في مجال تجارة الكتب الخارجية، وفتح سلسلة من فروع المكتبات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، "اليوم السابع" تواصل مع أحد ضحايا المتهم، الذى استولى منه على مبلغ مليون و200 ألف جنيه بالهرم، قبل هروبه إلى محافظة الإسكندرية.



أحمد جابر، أحد ضحايا سفاح الجيزة الأحياء، كشف عن كواليس تعرضه للنصب على يد المتهم القاتل، قبل اختفائه، فقال إن المتهم قبل ارتكابه جرائم القتل وهروبه من محافظة الجيزة، كان يمتلك سنترال، ثم بدأ يطور من نشاطه بإدارة عدة محلات "سنترال"، بمشاركة أشخاص أخرين، حيث كان يعرض على شركائه استثمار أموالهم، مقابل أرباح شهرية يتولى دفعها لهم.



وأضاف أن "قذافى فراج" الشهير بسفاح الجيزة، حول نشاطه إلى فتح سلسلة أفرع لمكتبات، وبدأ يتاجر في الكتب الخارجية، والخردوات، وألعاب الأطفال، واستثمار أموال عدد من الأشخاص في تلك التجارة، مقابل أرباح شهرية، ومن بينهم هو، حيث حصل منه المتهم على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، وكان يوقع لعملائه على إيصالات أمانة للتأكيد على مصداقيته.

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وقال "جابر" إن المتهم كان ملتزما في سداد الأرباح الشهرية لعملائه، ولم تظهر عليه أي علامات تشير إلى كونه شخصا غير أمين، أو محتال، حتى فوجئوا باختفائه وادعائه أنه تم القبض عليه، واكتشفوا عقب ذلك، أنه استولى على أملاك المهندس رضا، وهو أول ضحاياه من القتلى، وباعها لأشخاص آخرين، بموجب مستندات مزيفة، ثم فوجئوا باختفاء المهندس رضا، وزوجته، وشقيقة إحدى زوجاته في ظروف غامضة.وتابع "جابر" حديثه قائلا إنه وأشقاء المهندس رضا ظلوا يبحثون عنه طوال تلك السنوات الماضية، حتى اكتشفوا صدور حكم قضائى بالسجن ضد شخص يحمل اسم المهندس رضا المجنى عليه، وتأكدوا أن المتهم الهارب ينتحل صفته، وبدأت جرائمه تتكشف أمام رجال المباحث، حتى اعترف بقتل 4 من ضحاياه ودفنهم بالجيزة والإسكندرية.وذكر أن ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تواصلوا معه وأدلى بأقواله بتعرضه للنصب على يد المتهم، وأكد أنه ما زال بحوزته إيصالات الأمانة التي حررها المتهم له قبل هروبه، وبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في محاولة لاستعادة أمواله، خاصة أن المتهم يمتلك ثروة طائلة.واستطرد "جابر" قائلا، إن أحد الأشخاص الذين تعرضوا للنصب على يد سفاح الجيزة، فارق الحياة حزنا على ثروته التي استولى عليها المتهم، والمقدرة بمبلغ 2 مليون جنيه، حيث أقنعه المتهم باستثمارها في مجال تجارة الكتب الخارجية والمكتبات، واحتال عليه، ليصاب الضحية بأزمة صحية فارق على إثرها الحياة، واصفا الأمر بأنه "مات بحسرته"