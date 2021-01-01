شهدت الأيام الماضية منذ القبض على المتهم "قذافى فراج"، الشهير بسفاح الجيزة، المتورط في قتل 4 أشخاص، ظهور مفاجآت عديدة، تكشف عن ارتكاب المتهم لسلسلة من الجرائم، منها تورطه في النصب على عدد من الأشخاص، على طريقة "المستريح" والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات، بحجة استثمارها في مجال تجارة الكتب الخارجية، وفتح سلسلة من فروع المكتبات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، "اليوم السابع" تواصل مع أحد ضحايا المتهم، الذى استولى منه على مبلغ مليون و200 ألف جنيه بالهرم، قبل هروبه إلى محافظة الإسكندرية.
أحمد جابر، أحد ضحايا سفاح الجيزة الأحياء، كشف عن كواليس تعرضه للنصب على يد المتهم القاتل، قبل اختفائه، فقال إن المتهم قبل ارتكابه جرائم القتل وهروبه من محافظة الجيزة، كان يمتلك سنترال، ثم بدأ يطور من نشاطه بإدارة عدة محلات "سنترال"، بمشاركة أشخاص أخرين، حيث كان يعرض على شركائه استثمار أموالهم، مقابل أرباح شهرية يتولى دفعها لهم.
وأضاف أن "قذافى فراج" الشهير بسفاح الجيزة، حول نشاطه إلى فتح سلسلة أفرع لمكتبات، وبدأ يتاجر في الكتب الخارجية، والخردوات، وألعاب الأطفال، واستثمار أموال عدد من الأشخاص في تلك التجارة، مقابل أرباح شهرية، ومن بينهم هو، حيث حصل منه المتهم على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، وكان يوقع لعملائه على إيصالات أمانة للتأكيد على مصداقيته.
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التعليقات على أحد ضحايا سفاح الجيزة يكشف تفاصيل تعرضه للنصب على يد المتهم
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