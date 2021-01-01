وزارة الصحة تنشر أبرز المعلومات حول لقاح كورونا الجديد.. إنفوجراف



لقاح كورونا الجديد لقاح كورونا الجديد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان "إنفوجراف" جديد حول أهم المعلومات عن لقاح فيروس كورونا كوفيد -19، وذكرت وزارة الصحة أنه:- - تم استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا "كوفيد -19" من دولة الإمارات من إنتاج شركة سينوفارم.



- الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحى وخاصة العاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى.

- يتم اخذ اللقاح فى عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.







وكانت وزارة الصحة والسكان انتهت من تخزين الـ 50 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى الذى انتجته شركة سينوفارم والتى وصلت مصر مساء أمس قادمة من دولة الإمارات بمخازن التموين الطبى بالشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا على أن يبدأ توزيعه على المديريات لتطعيم الفئات الأولى باللقاح بالمجان، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا الصينى يتم حفظة فى درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية بمعنى أنه يتم حفظه فى الثلاجة بشكل طبيعى ويمنكن نقلة فى صناديق التطعيمات العادية إلى مديريات الشئون الصحية مشيرة إلى أن الـ 50 ألف جرعة هى جرعات أحادية بمعنى أن الـ 50 ألف يكفون 25 ألف شخص ممن هم أولى بالتطعيم ويفصل بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوما بعد الحصول علية فى عضلة الكتف.





