

بعد الارتفاع الجنوني .. متى تستقر أسعار الذهب في مصر ؟ بعد الارتفاع الجنوني .. متى تستقر أسعار الذهب في مصر ؟

زادت أسعار الذهب في مصر بشكل جنوني خلال الفترة الماضية، وشهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر نوفمبر 2020، انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع وجود وانتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يدفع المستثمرين للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات، وبالتالي من المتوقع أن تستقر أسعار الذهب بمجرد القضاء على فيروس كورونا.



وتراجعت الأسعار العالمية للذهب، في بداية تعاملات الأسبوع الثالث من نوفمبر، تزامناً مع تقييم المستثمرين للأنباء المتعلقة بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مما انعكس على انخفاض أسعار الذهب في مصر في هذا الوقت.



واستقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس بقيمة تراوحت بين 4 و6 جنيهات بينما زاد عيار 21 بنحو 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

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يأتي ذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء الماضي، بقيمة تراوحت بين 11 و15 جنيها، بينما تراجع عيار 21 بنحو 13 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 803 جنيهًا، وعيار 18 نحو 688 جنيهًا، وعيار 24 نحو 918 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6424 جنيها.وشهدت تعاملات أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020، حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، مالت إلي الارتفاع أغلب الوقت.وارتفع سعر عيار 21 بقيمة بلغت 19 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 780 جنيهًا، مقابل نحو 799 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.وزاد سعر عيار 18 بقيمة بلغت 16 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 669 جنيهًا، مقابل نحو 685 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.بينما بلغت الزيادة بسعر عيار 24 نحو 22 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 891 جنيهًا، مقابل نحو 913 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 152 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات الأسبوع نحو 6240 جنيهًا، مقابل نحو 6392 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.