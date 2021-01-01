ألفا روميو ستيلفيو 2021 ستنطلق في مصر قريبا بهذه المواصفات

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ألفا روميو ستيلفيو 2021 ستنطلق في مصر قريبا بهذه المواصفات

خلال أيام قليلة جدا سيصل موديل 2021 من ألفا روميو ستيلفيو إلى مصر، حيث تبين أن هذه الدفعة من السيارة التي تنتمي لفئة SUV تضم 32 سيارة فقط من هذا الموديل.

ويحمل هذا الموديل تغيير واحد فقط مقارنة بتجهيزات ومواصفات محرك موديل 2020 الحالي من السيارة، وتمثل هذا التغيير في تقديم الشركة لنظام ترفيهي جديد يضم شاشة جديدة ذات جودة فائقة.

جدير بالذكر أن محرك هذا الموديل هو محرك مماثل لنظيره الموجود بموديل 2020 الحالي، وهو محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 380 حصان وعزمه 400 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

المصدر: التوكيل

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