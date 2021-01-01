الأسباب المحتملة لكثرة التبول

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كثرة التبول

التبول عملية معقدة تشمل أجهزة الجسم المختلفة، يمكن لمجموعة من التغييرات أن تجعل الجهاز البولي أكثر نشاطًا.

تشمل الأسباب المستندة إلى نمط الحياة شرب الكثير من السوائل، خاصةً إذا كانت تحتوي على الكافيين أو الكحول في الليل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مقاطعة دورة النوم بالحث على التبول. يمكن أيضًا أن يتطور التبول المتكرر كعادة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكلى أو الحالب، أو مشاكل في المثانة البولية، أو حالة طبية أخرى، مثل داء السكري، أو مرض السكري الكاذب، أو الحمل، أو مشاكل في غدة البروستاتا.

تشمل الأسباب الأخرى أو العوامل ذات الصلة ما يلي:

القلق
مدرات البول، مثل كلوروثيازيد، التي تجعلك تتبول سوائل من جسمك
الأطعمة والمشروبات التي تعمل كمدرات للبول
السكتة الدماغية وغيرها من حالات الدماغ أو الجهاز العصبي
التهاب المسالك البولية
ورم أو كتلة في منطقة الحوض
التهاب المثانة الخلالي، وهو نوع من التهاب جدار المثانة

متلازمة فرط نشاط المثانة (OAB)، والتي تسبب تقلصات لا إرادية في المثانة تؤدي إلى الشعور برغبة مفاجئة في التبول
سرطان المثانة

حصوات المثانة أو الكلى
سلس البول
الإحليل تضيق
إشعاع الحوض، مثل أثناء علاج السرطان
التهاب رتج القولون، حيث تتطور أكياس صغيرة منتفخة في جدار الأمعاء الغليظة
والعدوى المنقولة جنسيا (STI)، مثل الكلاميديا

المصدر: موقع mediacl news today

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