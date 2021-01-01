الأسباب المحتملة لكثرة التبول



كثرة التبول كثرة التبول

التبول عملية معقدة تشمل أجهزة الجسم المختلفة، يمكن لمجموعة من التغييرات أن تجعل الجهاز البولي أكثر نشاطًا.



تشمل الأسباب المستندة إلى نمط الحياة شرب الكثير من السوائل، خاصةً إذا كانت تحتوي على الكافيين أو الكحول في الليل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مقاطعة دورة النوم بالحث على التبول. يمكن أيضًا أن يتطور التبول المتكرر كعادة.



ومع ذلك، يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكلى أو الحالب، أو مشاكل في المثانة البولية، أو حالة طبية أخرى، مثل داء السكري، أو مرض السكري الكاذب، أو الحمل، أو مشاكل في غدة البروستاتا.

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تشمل الأسباب الأخرى أو العوامل ذات الصلة ما يلي:القلقمدرات البول، مثل كلوروثيازيد، التي تجعلك تتبول سوائل من جسمكالأطعمة والمشروبات التي تعمل كمدرات للبولالسكتة الدماغية وغيرها من حالات الدماغ أو الجهاز العصبيالتهاب المسالك البوليةورم أو كتلة في منطقة الحوضالتهاب المثانة الخلالي، وهو نوع من التهاب جدار المثانةمتلازمة فرط نشاط المثانة (OAB)، والتي تسبب تقلصات لا إرادية في المثانة تؤدي إلى الشعور برغبة مفاجئة في التبولسرطان المثانةحصوات المثانة أو الكلىسلس البولالإحليل تضيقإشعاع الحوض، مثل أثناء علاج السرطانالتهاب رتج القولون، حيث تتطور أكياس صغيرة منتفخة في جدار الأمعاء الغليظةوالعدوى المنقولة جنسيا (STI)، مثل الكلاميديا