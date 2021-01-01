الأسباب المحتملة لكثرة التبول

التبول عملية معقدة تشمل أجهزة الجسم المختلفة، يمكن لمجموعة من التغييرات أن تجعل الجهاز البولي أكثر نشاطًا.
تشمل الأسباب المستندة إلى نمط الحياة شرب الكثير من السوائل، خاصةً إذا كانت تحتوي على الكافيين أو الكحول في الليل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مقاطعة دورة النوم بالحث على التبول. يمكن أيضًا أن يتطور التبول المتكرر كعادة.
ومع ذلك، يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الكلى أو الحالب، أو مشاكل في المثانة البولية، أو حالة طبية أخرى، مثل داء السكري، أو مرض السكري الكاذب، أو الحمل، أو مشاكل في غدة البروستاتا.
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