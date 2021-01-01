تعاني أغلب السيدات من مشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها الإجهاد، لذلك نقدم لك عزيزتي أفضل وصفة لمنع تساقط الشعر، وتظهر النتيجة خلال 3 أيام.
كشف موقع "بولد سكاى" الهندى، عن وصفة طبيعية تساعد على منع تساقط الشعر وإنباته من جديد وهي تتمثل فيما يلي:
مكونات وصفة طبيعية لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:
2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2-4 فصوص ثوم
طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وإنباته من جديد:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وصفة تمنع تساقط الشعر في ثلاثة أيام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق