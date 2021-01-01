طرق جديدة لعمل الفراخ البانيه بدون قلي



الفراخ البانيه بدون قلي الفراخ البانيه بدون قلي

طريقة جديدة لعمل الفراخ البانيه بدون قلي، يعشق الكثير من الأشخاص تناول الفراخ البانية ويظل البعض يتخوف من تناولها لما تحتويه من سعرات حرارية كبيرة نتيجة للقلي في الزيت الغزير، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير الفراخ البانية بدون قلي وسعرات حرارية اقل.



طريقة عمل فراخ بانيه مشوية في الفرن.



مكونات فراخ بانية

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