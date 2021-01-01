لتجنب كارثة مناخية.. الأمم المتحدة تطالب بتكنولوجيا منخفضة الكربون

يسير العالم في مسار تصادمي نحو زيادة كارثية في درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية. هذه هي النتيجة الأولية لتقرير فجوة الانبعاثات لعام 2020 الصادر عن الأمم المتحدة ، والذي نشره برنامج البيئة يوم الأربعاء. يوضح التقرير بالتفصيل الخطوات الجذرية التي سيتعين على الحكومات والشركات والأفراد اتخاذها إذا كان للعالم أي فرصة لتحقيق هدف أقل من درجتين مئويتين المنصوص عليه في اتفاقية باريس لعام 2015 أو الهدف غير المرجح بدرجة 1.5 درجة مئوية الذي قدمه IPCC في 2018.
ووجد التقرير أن الانبعاثات العالمية قد تنخفض بنسبة تصل إلى 7 في المائة هذا العام بسبب انخفاض الأنشطة مثل السفر الجوي أثناء الوباء. ومع ذلك ، تقدر الأمم المتحدة أن الانخفاض سوف يترجم إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة العالمية بمقدار 0.01 درجة مئوية بحلول عام 2050 ، وتتوقع أن يظل عام 2020 أحد أكثر الأعوام دفئًا في تاريخ البشرية. كما هو الوضع حاليًا ، تتوقع الأمم المتحدة أن الانبعاثات في عام 2030 ستضع الكوكب
في مسار نحو زيادة 3.2 درجة مئوية بحلول منتصف القرن. ولا توجد طريقتان حيال ذلك: أن الكثير من الارتفاع في درجات الحرارة العالمية سيكون كارثيًا على الحياة على الأرض. من بين النتائج الأخرى ، حدوث انقراضات جماعية ، وقد يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى نزوح ما يصل إلى 275 مليون شخص على مستوى العالم ، مما يؤدي إلى أزمة هجرة غير مسبوقة.
أهداف خفض الانبعاثات أو المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) التي وافقت عليها الحكومات العالمية بموجب اتفاق باريس "غير كافية على الإطلاق" ، وفقا للأمم المتحدة. وتقول إن الحكومات بحاجة إلى الالتزام بأهداف طموحة لا تقل عن ثلاثة أضعاف للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين.
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