

لتجنب كارثة مناخية.. الأمم المتحدة تطالب بتكنولوجيا منخفضة الكربون لتجنب كارثة مناخية.. الأمم المتحدة تطالب بتكنولوجيا منخفضة الكربون

يسير العالم في مسار تصادمي نحو زيادة كارثية في درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية. هذه هي النتيجة الأولية لتقرير فجوة الانبعاثات لعام 2020 الصادر عن الأمم المتحدة ، والذي نشره برنامج البيئة يوم الأربعاء. يوضح التقرير بالتفصيل الخطوات الجذرية التي سيتعين على الحكومات والشركات والأفراد اتخاذها إذا كان للعالم أي فرصة لتحقيق هدف أقل من درجتين مئويتين المنصوص عليه في اتفاقية باريس لعام 2015 أو الهدف غير المرجح بدرجة 1.5 درجة مئوية الذي قدمه IPCC في 2018.



ووجد التقرير أن الانبعاثات العالمية قد تنخفض بنسبة تصل إلى 7 في المائة هذا العام بسبب انخفاض الأنشطة مثل السفر الجوي أثناء الوباء. ومع ذلك ، تقدر الأمم المتحدة أن الانخفاض سوف يترجم إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة العالمية بمقدار 0.01 درجة مئوية بحلول عام 2050 ، وتتوقع أن يظل عام 2020 أحد أكثر الأعوام دفئًا في تاريخ البشرية. كما هو الوضع حاليًا ، تتوقع الأمم المتحدة أن الانبعاثات في عام 2030 ستضع الكوكب



في مسار نحو زيادة 3.2 درجة مئوية بحلول منتصف القرن. ولا توجد طريقتان حيال ذلك: أن الكثير من الارتفاع في درجات الحرارة العالمية سيكون كارثيًا على الحياة على الأرض. من بين النتائج الأخرى ، حدوث انقراضات جماعية ، وقد يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى نزوح ما يصل إلى 275 مليون شخص على مستوى العالم ، مما يؤدي إلى أزمة هجرة غير مسبوقة.

أهداف خفض الانبعاثات أو المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) التي وافقت عليها الحكومات العالمية بموجب اتفاق باريس "غير كافية على الإطلاق" ، وفقا للأمم المتحدة. وتقول إن الحكومات بحاجة إلى الالتزام بأهداف طموحة لا تقل عن ثلاثة أضعاف للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين.

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إذا كان هناك جانب إيجابي للتقرير ، فهو أن الأمم المتحدة تقول إن هدف الدرجتين لا يزال قابلاً للتحقيق إذا التزمت الحكومات في جميع أنحاء العالم بـ "الانتعاش الأخضر" للخروج من الوباء. يمكن لمبادرات السياسة مثل الصفقة الخضراء الجديدة تقليل الانبعاثات المتوقعة في عام 2030 بنسبة تصل إلى 25 في المائة. من خلال الاستثمار في تقنيات عديمة الانبعاثات ، وتقليص دعم الوقود الأحفوري ، وعدم بناء محطات فحم جديدة ، وإطلاق مشاريع طموحة لإعادة التحريج ، هناك احتمال أن نتمكن من تصحيح المسار نحو هدف 1.5 درجة ، شريطة أن تتحرك الحكومات بسرعة كافية.سيحتاج الأفراد ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في العالم المتقدم ، إلى القيام بدورهم. تمثل الانبعاثات الناتجة عن أغنى واحد في المائة - أولئك الذين يكسبون أكثر من 109000 دولار في السنة - من سكان العالم أكثر من ضعف الحصة المجمعة لـ 50 في المائة من أفقر سكان العالم. هنا ، مرة أخرى ، قد تعني السياسة الصحيحة الاختلاف ، حيث تقترح الأمم المتحدة على الحكومات أن تستثمر في الحوافز والبرامج التي تشجع الناس على ركوب الدراجات والسفر بالسكك الحديدية بدلاً من الطائرة حيثما كان ذلك ممكنًا وجعل منازلهم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة."يحتاج الجميع - من الحكومات إلى الشركات إلى المستهلكين الأفراد - إلى العمل معًا لحل أزمة متنامية من شأنها أن تقزم آثار COVID-19 في كل من النطاق وطول العمر."