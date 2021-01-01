روسيا قد تعتمد معايير إضافية في اختبار رواد الفضاء

أعلن مركز تدريب رواد الفضاء الواقع في ضواحي موسكو أن عملية اختيار الرواد الذين سيذهبون في رحلات فضائية بعيدة إلى كواكب مجموعتنا الشمسية، قد تعتمد على معايير جديدة.
وأشار مقال نشرته مجلة "الرحلات الفضائية المأهولة" التابعة للمركز المذكور إلى "أن الخبراء الروس وخلال المراحل القادمة لتطوير برنامج الرحلات الفضائية المأهولة التي ستتوجه إلى كواكب مجموعتنا الشمسية قد يعتمدون معايير جديدة لدراسة الحمض النووي للرواد الذين سيتم اختيارهم للذهاب في هذه الرحلات".
وأشار المقال إلى "أن تشخيص ودراسة الحمض النووي للرواد سيساعد على تحديد إمكانية الاستعداد الجيني عندهم لتطور الأمراض التي قد تنجم عن الرحلات الفضائية الطويلة، وآثار هذه الرحلات المرتبطة بالعوامل الإشعاعية وعوامل انعدام الجاذبية والعوامل المرتبطة بالعزلة والبعد عن الأرض".
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