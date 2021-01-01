شاهد.. لقطات ما بعد انفجار طهران

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انفجار طهران

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها 6 أشخاص لقوا مصرعهم في انفجار للغاز ببلدة إسلامشهر بطهران وأعلن مسؤولون في إسلامشهر عن مقتل ستة أشخاص بانفجار اسطوانة غاز في منطقة شمس آباد.

وبحسب هاشم إمامي، نائب المدعي العام في إسلام شهر، فقد تجمع ضحايا الحادث داخل حديقة مبنى قيد الإنشاء.

ووفقا لوكالة "أنباء فارس"، فقد تم حتى الآن تحديد هويات خمسة أشخاص من ضحايا هذا الحادث ويقوم الخبراء بتحديد سبب الحادث.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 6 أشخاص جراء انفجار للغاز ببلدة إسلامشهر بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال موقع "راديو فردا" الإيراني إن السلطات الإيرانية أعلنت عن مقتل 6 أشخاص بانفجار اسطوانة غاز في منطقة شمس آباد.

ونقل الموقع عن نائب المدعي العام في إسلام شهر، هاشم إمامي، قوله إن "الضحايا كانوا متواجدين داخل حديقة مبنى قيد الإنشاء" وأوضح الموقع، أنه "حتى الآن تحديد هويات 5 أشخاص من الضحايا".

وأشار الموقع إلى قيام السلطات بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.
https://www.france24.com/ar/20200707-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A

المصدر: روسيا اليوم

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