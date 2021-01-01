تصاعد سباق التسلح بين «واشنطن» و«موسكو» و«بكين».. من يسيطر على السماء؟

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لأكثر من عقد من الزمان، كانت البلدان الثلاثة، الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا تعمل على ابتكار وتقديم جيل جديد من قاذفات القنابل الشبح إلى الخدمة بموجب برامج مُخيفة وفي سريّة تامة، بالتوازي مع توسيع قدرة ونوعية أسطول القاذفات الحالي، قد تصبح الثمار الأولى لجيل القاذفات الشبح الجديدة ملموسة بشكل واضح للجمهور في عام 2021.



ووفقًا لتقرير نشره موقع aviation week aerospace-defense، الخميس، فإن «القوات الجوية الأمريكية رغم تراجعها عن الجدول الزمني الذي تم الكشف عنه في يوليو 2018 لتحليق Northrop Grumman B-21 Raider لأول مرة بأنه سيكون في 4 ديسمبر 2021، إلا أن الطائرة الأولى قد تظهر من المبنى رقم 401 في الموقع 4 في المصنع 42 في بالمديل، كاليفورنيا، خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة».



وبحسب الجدول الزمني الجديد للقوات الجوية فإن «أول رحلة لطائرة B-21 قد تظهر في عام 2022، وبالنظر إلى فترة 6-9 أشهر التقليدية للاختبار الأرضي وفي الهواء الطلق قبل أي رحلة أولى بطائرة جديدة، فإنه لا يزال الجدول المحدث يشير إلى وجود فرصة قوية لطرح المصنع للطائرة خلال النصف الثاني من عام 2021».

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وأوضح التقرير أنه «في المقابل تفرض الصين حالة من السرية القوية على برنامج بناء أول قاذفة شبحية وطائرة الأجنحة، والتي يُرجح أنها سميت H-20 منذ عام 2018، لكن ووفقا للتقارير السنوية التي قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية للكونجرس أن H-20 من المرجح أن تكون قاذفة خفية، دون سرعة الصوت تشبه Northrop B-2 أو X-47B، بمدى لا يقل عن 4590 نانومتر (8500 كم)، وأن يكون لديها القدرة على حمل الذخائر التقليدية والنووية التي يبلغ مجموعها 10 أطنان مترية على الأقل».ووفقا للتقرير فإنه «إذا كان تقدير البنتاغون دقيقاً للمدي الذي يمكن أن تصله H-20، فهو يعني أن مداها سيكون أقل بكثير من الوصول للساحل الغربي للولايات المتحدة، ولكنه قد يشمل ويصل لمعظم شمال المحيط الهادئ، بما في ذلك ألاسكا وهاواي، ولا يزال بدء التشغيل والرحلة الأولى ممكنًا في عام 2021، وقد أظهر مقطع فيديو لشركة صناعة الطيران الصينية، المطور لـ H-20، والذي تم بثه في نهاية عام 2019، أن الكشف عن H-20 سيأتي قريبًا».أما في روسيا، فقد أكد التقرير أنه «من المحتمل أن يكون مجمع الطيران بعيد المدى (PAK DA) انتقل إلى مرحلة الإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2020، وقد كشفت صور الأقمار الصناعية في أوائل الربيع عن مصنع جديد كبير يقام داخل مجمع توبوليف الصناعي في كازان، بحلول مايو الماضي، ودخلت التجميعات الهيكلية الرئيسية لطائرة الاختبار الأولى في البناء، وفقًا لتقرير صادر عن تاس، وأيضا نقلاً عن مصدرين مجهولين داخل صناعة الدفاع الروسية، فإن الجدول الزمني لاستكمال التجميع النهائي سيكون في عام 2021».وأوضح التقرير أنه «تمثل جميع البرامج الثلاثة أول تصميمات قاذفة جديدة تم إطلاقها منذ الحرب الباردة، ولم يتم الإعلان عن جداول دخول الخدمة للثلاثة، لكنها ستأتي بعد حوالي 30 عامًا من بدء تشغيل الجيل الأول من قاذفة نورثروب الشبحية- الجناح الطائر B-2A بأربعة محركات- في عام 1997»، مشيرًا إلى أنه «بالنسبة إلى B-21، يجب أن يبدأ الإنتاج الأولي منخفض السعر في عام 2022، كما تقول كاثي واردن، الرئيس التنفيذي لشرك Northrop، ويشير هذا الجدول الزمني إلى أن عمليات تسليم طائرات الإنتاج تبدأ بعد عامين».وأشار إلى أنه «نظرًا للطبيعة السرية للبرنامج الذي يديره مكتب القدرات السريعة التابع للقوات الجوية، فإن تكاليف وحدة إنتاج B-21 الدقيقة غير معروفة، في وقت منح العقد في أكتوبر 2015، قدر سلاح الجو متوسط ​​تكلفة الوحدة B-21 على مدى إنتاج 80-100 طائرة سيكون حوالي 550 مليون دولار في 2012 دولار، وللتكيف مع التضخم، ارتفع متوسط ​​التكلفة إلى حوالي 632 مليون دولار، مع توقع مسؤولي البنتاجون أن تظل الميزانيات ثابتة أو تنخفض خلال السنوات العديدة المقبلة، فإن أحد أكبر التحديات التي يواجهها سلاح الجو هو إيجاد طرق لخفض التكاليف في البرامج الأخرى لاستيعاب B-21 مع زيادة الإنتاج».وأوضح التقرير أنه «مع القدرة على الطيران بالقرب وحتى داخل المجال الجوي المدافع، تقدم القاذفة الشبحية مزيجًا مثاليًا من القدرة على البقاء والمدى وقدرة الأسلحة، يضيف التخفي للطائرة بشكل كبير إلى تكلفة الإنتاج، لكن المفاضلة هي طائرة يمكن أن تحمل أسلحة أقل تكلفة وقصيرة المدى مثل القنابل الانزلاقية»، مشيرًا إلى أنه «مع ذلك، لا توجد أي من القوى العظمى على استعداد للتخلي تمامًا عن أسطول القاذفات الحالي، على الرغم من تصميمات الطائرات التي تعود إلى أواخر الأربعينيات، من خلال الاستفادة من الاستثمارات الضخمة في أجهزة الدفع وأجهزة الاستشعار والأسلحة الجديدة، ستبعث الولايات المتحدة والصين وروسيا حياة جديدة في منصاتها القديمة التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة».وأضاف أنه «بحلول يونيو 2021، تتوقع القوات الجوية الأمريكية منح عقد لتسليم 608 محركات نفاثة جديدة لـ 76 طائرة بوينج B-52، لتحل محل أسطول يبلغ من العمر 60 عامًا، 17000 رطل-الدفع Pratt & Whitney TF-33- المروحية P-3، وتعتبر كل من GE Aviation's Passport وCF34 وPratt's PW800 وRolls-Royce المستندة إلى BR.725 F130 من خيارات القوات الجوية، حيث يمثل كل منها قفزة متعددة الأجيال في كفاءة الوقود والموثوقية».وأشار التقرير إلى أنه «ستثبت القوات الجوية أيضًا أن قاذفات الحرب الباردة يمكنها أداء دور جديد في عشرينيات القرن الحالي. سيسمح تعديل الصرح للطائرة B-52 بحمل ما يصل إلى 22000 رطل على كل نقطة صلبة خارجية، ما يتيح للطائرة حمل ثلاثة أسلحة Lockheed Martin AGM-183A سريعة الاستجابة السريعة على أي من الجناحين»، مؤكدًا أن «بوينج حدثت كل من قاذفات الصواريخ الدوارة التقليدية داخل فتحات الأسلحة لحمل ما يصل إلى ثمانية صواريخ كروز لكل منهما، إذا كان جيل جديد من صواريخ كروز الأسرع من الصوت التي تعمل بمحرك سكرامجت قيد التطوير يطابق حجم ووزن AGM-86s التي تحملها القاذفات الدوارة، فإن كل صاروخ B-52 سيكون قادرًا على حمل 22 صاروخًا بعيد المدى تفوق سرعة الصوت».وأوضح التقرير أنه «جرى عرض تحول مماثل بواسطة B-1B في منتصف (نوفمبر الماضي)، وأظهرت قيادة الضربة العالمية للقوات الجوية أن طائرة B-1B يمكن أن تستوعب صاروخ مواجهة من طراز AGM-158 Joint Air-to- Surface (Jassm) أسرع من سرعة الصوت على منصة خارجية. بالتبعية، يمكن تكييف كل من الأبراج الخارجية الستة في B-1B لحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت مثل AGM-183s، يمكن إطلاق ثمانية صواريخ كروز أخرى تفوق سرعتها سرعة الصوت من قاذفة دوارة تقليدية داخل فتحات أسلحة B-1B»، مشيرًا إلى أنه «تتضمن مسودة مشاريع قوانين الاعتمادات للسنة المالية 2021 في الكونجرس طلب القوات الجوية للتقاعد 17 B-1s وتحويل وفورات التكلفة التشغيلية لتحديث ما سيكون 45 طائرة المتبقية في الأسطول، وتشهد نهضة القاذفات أيضًا تحولًا في أساطيل حقبة الحرب الباردة للقوات الجوية الصينية والروسية».وأشار إلى أنه «في منتصف نوفمبر الماضي، نشرت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني لأول مرة Xian H-6J في جزيرة يونغشينغ، المعروفة أيضًا باسم جزيرة وودي، في بحر الصين الجنوبي. في حين أن H-6J لا يزال سليلًا لأول طائرة Tupolev Tu-16 Badger التي تم تسليمها إلى الصين في عام 1958، إلا أن H-6J لا يزال نظام سلاح قويًا ضد أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية، خاصةً عندما يكون مسلحًا بصواريخ YJ-12 المضادة للسفن»، لافتًا إلى أنه «بالمثل، كشفت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي عن طائرة H-6N في أكتوبر 2019، حيث أظهرت أول قاذفة صينية ذات قدرة نووية مع القدرة على التزود بالوقود أثناء الطيران. ونشرت مجلة Modern Ships المملوكة للحكومة صورًا بعد شهر لطائرة H-6N تحمل صاروخًا باليستيًا يُطلق من الجو في تجويف مجوف محفور في جسم الطائرة، يمكن أن يكون السلاح متوسط ​​المدى، مضاد للسفن DF-21 في الآونة الأخيرة، ظهرت صور لـ H-6N وهي تحمل صاروخًا مختلفًا يُطلق من الجو مع حمولة تحمل ملفًا مشابهًا لمركبة الانزلاق التي تفوق سرعتها سرعة الصوت DF-17».وأوضح التقرير أنه «يمتد تحديث أسطول القاذفات الروسية أيضًا إلى ما وراء تطوير PAK DA، خلال العام الماضي، دخلت الإصدارات الأولى من قاذفات Tu-160 وTu-95 المزودة بمحركات جديدة في اختبارات الطيران. وفي الوقت نفسه، دخل نموذج أولي ثانٍ من طراز Tu-22M3M في اختبار الطيران في عام 2020، لينضم إلى النموذج الأولي الذي دخل الاختبار في ديسمبر 2018 بمحركات جديدة وإلكترونيات طيران وصواريخ، بما في ذلك طائرات Kh-32 الأسرع من الصوت التي يتم إطلاقها من الجو».