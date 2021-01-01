«مفتاح سحري».. لجلب السعادة وطرد الهموم

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«مفتاح سحري».. لجلب السعادة وطرد الهموم

تعد السعادة من أكثر الأمور التي تشغل الناس، وكيف يمكن الوصول إليها مع ضغوطات الحياة ومشاكلها التي لا تنته.

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى قد مَنَّ على المسلمين، بأن جعل لهم مفتاحًا للسعادة، يلجأون إليه في أحزانهم وأزماتهم وكُرباتهم.

وقال«جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذا المفتاح السحري الذي تنفرج به الأزمات، وتنقشع به الكُربات وتتحول الأحزان به إلى سلام وطمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها، هو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، لافتا إلى أنه يجب تعليم الإنسان هذا المفتاح، فيحتفظ به ويستخدمه.

وأضاف «جمعة»: «وما أحوجنا إلى الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الزمن، فهي مفتاح الخيرات ومرقاة الدرجات، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، فبها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، ويغفر له ذنوبه».

واستكمل: «أن من اشتدت عليه الأزمات والكُربات فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين، وعليه أن يستغفر الله ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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