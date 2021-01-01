

"الصحة" تحدد شروط مستحقي اللقاح أبرزها السن والتاريخ المرضي "الصحة" تحدد شروط مستحقي اللقاح أبرزها السن والتاريخ المرضي



تستعد وزارة الصحة والسكان خلال ساعات لإطلاق الموقع المختص بالتسجيل بشأن الراغبين في الحصول على لقاح سينو فارم، اللقاح الصيني الواقي من فيروس كورونا، الذي استلمت مصر مساء الخميس أولى دفعاته وقدرت بـ50 ألف جرعة، حيث بحسب مصدر في الوزارة كشف لـ"الوطن" أن التسجيل سيكون بشروط ولن يكون مسموحًا لكل الفئات في الوقت الحالي.



وكشف مصدر بالوزارة لـ"الوطن" أن الوزارة فور إطلاق الموقع الخاص بالتقديم على اللقاحات، ستكون هناك شروط خاصة أبرزها أن يكون المتقدم إذا كان من كبار السن فسيكون داخل شريحة عمرية لا تقل عن 50 عامًا.



وتابع: "أصحاب الأمراض المزمنة سيتم تصنيفهم، فهناك أمراض تضعف المناعة وعليه فهذا الشخص سيكون مهددًا بالإصابة بفيروس كورونا، وسيكون من أصحاب الأولوية للاستحقاق للحصول على اللقاح"، موضحًا أن حساسية الصدر والربو والسكر وارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تضعف المناعة.

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الشركة الصينية: المتعافون لن يحصلوا على لقاح كوروناوتحدثت مصادر بالشركة الصينية المصنعة للقاح كورونا، لـ"الوطن"، مساء الخميس، أن الأشخاص الذين سبق إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لن يحصلوا على اللقاح نافية ما تردد عن انتهاء تواجد الأجسام المضادة ضد كورونا خلال 3 أشهر من التعافي، حيث بحسب تأكيداتهم هذه المعلومة العلمية غير مؤكدة حتى الآن.واستقبلت، أمس، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.وأكدت الوزيرة أن اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، مؤكدة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.