تستعد وزارة الصحة والسكان خلال ساعات لإطلاق الموقع المختص بالتسجيل بشأن الراغبين في الحصول على لقاح سينو فارم، اللقاح الصيني الواقي من فيروس كورونا، الذي استلمت مصر مساء الخميس أولى دفعاته وقدرت بـ50 ألف جرعة، حيث بحسب مصدر في الوزارة كشف لـ"الوطن" أن التسجيل سيكون بشروط ولن يكون مسموحًا لكل الفئات في الوقت الحالي.
وكشف مصدر بالوزارة لـ"الوطن" أن الوزارة فور إطلاق الموقع الخاص بالتقديم على اللقاحات، ستكون هناك شروط خاصة أبرزها أن يكون المتقدم إذا كان من كبار السن فسيكون داخل شريحة عمرية لا تقل عن 50 عامًا.
وتابع: "أصحاب الأمراض المزمنة سيتم تصنيفهم، فهناك أمراض تضعف المناعة وعليه فهذا الشخص سيكون مهددًا بالإصابة بفيروس كورونا، وسيكون من أصحاب الأولوية للاستحقاق للحصول على اللقاح"، موضحًا أن حساسية الصدر والربو والسكر وارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تضعف المناعة.
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التعليقات على "الصحة" تحدد شروط مستحقي اللقاح أبرزها السن والتاريخ المرضي
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