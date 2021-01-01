بـ 3 وصفات.. طريقة عمل طاجن لسان العصفور للشيف شربيني



طاجن لسان العصفور طاجن لسان العصفور

يعد طاجن لسان العصفور من الذ الأكلات التي تقدم خلال فصل الشتاء وفي نفس الوقت تمنح الجسم الشعور بالدفء والطاقة .



نقدم لكم طريقة عمل طاجن لسان عصفور بـ 3 وصفات مختلفة للشيف شربيني.



طاجن لسان عصفور باللحمة

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مقادير طاجن لسان عصفور باللحمةنصف كيلو لسان عصفور2 كوب عصير طماطمربع كيلو لحم مفروممرقةبصلةطماطم بيوريهجبنة رومى مبشورةملح فلفلقرفةزنجبيلكرفسفلفل الوانجزرزعتربقسماططريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة* حمرى لسان العصفور مع المرقة وافرمى الكرفس و البصل و الجنزبيل فى الكبة ثم ضيفى الجزر ثم يضاف الخليط الى الطاسة مع لسان العصفور.* اخلطى اللحمة المفرومة مع القرفة و الطماطم البيوريه و عصير الطماطم ثم الفلفل الالوان ثم ضيفى الزعتر الى الخليط و يقلب مع لسان العصفور ثم يرفع فى بايركس الفرن مع باقى عصير الطماطم، ثم ضعى البقسماط والجبنة الرومى من فوق يدخل الفرن حتى ينضج.طاجن لسان العصفور بالسجقمقادير طاجن لسان العصفور بالسجقلسان عصفورسجق بلديبصلثومفلفل الوانكراتكرفسجزربهاراتطماطمملح فلفلزيتمرقةطريقة عمل طاجن لسان العصفور بالسجق* شوحي اللسان عصفور في الزيت ثم ضيفي مكعب المرقة وقليل من الماء واتركيه لينضج في الكبة افرمي الجزر والكرفس والفلفل الالوان والطماطم والكرات والبصل معاشوحيهم في الزيت.* أضيفي السجق وشوحيه وضيفي قليلا من الماء واتركيه حتى ينضج واحضري بايركس ثم ضيفي اللسان عصفور وضيفي عليه خليط السجق وقلبيهم وضعيهم في الفرن حتى ينضج وقدميه ساخنا.طاجن لسان عصفور بالسي فودمقادير طاجن لسان عصفور بالسي فودلسان عصفورسمك فيليهعصير طماطمفلفل حارأعشابجمبريكاليماريبصلثومكمونليمونملح – فلفلسمـنةطريقة عمل طاجن لسان عصفور بالسي فود* في طاسة على النار بها زيت حمرى لسان عصفور وافرمي البصل مع نصف ليمونة وثوم وضعيهم في طاسة بها سمنة مع مكعب مرقة واعشاب ثم الكمون.* اضيفي قطع السمك الفيليه ثم الجمبري والكاليماري ثم اضيفي الفلفل الحار بد تقطيعه، واعصري الطماطم بدون ماء واضيفيها واتركيها تتسبك قليلا.*ضعي لسان العصفور في طاجن ثم اضيفي اليه خليط السي فود وادخليه الفرن ليكمل نضجه ثم يقدم.