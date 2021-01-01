أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا.
وقال هيكل إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.
وأكد "هيكل" أن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات، مشيرا إلى أن مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.
وأوضح "هيكل" أن الحرص على علاقات طيبة ومتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح كانا من أهم أسباب الحصول على اللقاح فور إقراره.
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التعليقات على هيكل: الرئيس يأمر بمنح لقاح كورونا الصيني مجانا للمصريين
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