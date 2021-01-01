أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة بأن مستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر كشف عن موعد اتفاق التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وقال كوشنر إن اتفاق السعودية مع إسرائيل بات مسألة وقت.
ونقل موقع "0404" العبري، عن كوشنر، قوله: إنه بعد الاتفاق مع المغرب، فإن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية مسألة وقت، وهو أمر حتمي.
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التعليقات على كوشنر: اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي ومسألة وقت
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