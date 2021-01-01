ذكرت وكالة "بلومبِرج" الإخبارية، في تقرير لها حول أوضاع الوافدين بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا، إن الكويت وعمان ربما قد أدارتا ظهريهما بشكل حاسم للمغتربين العاملين لديهما، فيما أشارت الى ان العمالة الأجنبية قد تتجه نحو دول خليجية أخرى في مقدمتها السعودية وقطر.
واشارت الوكالة الي أن الكويت عمدت خلال الأشهر الماضية على تأجيج هجرة الوافدين منها، وذلك في ضوء السياسات الحكومية بتخفيض نسبة الوافدين بالبلاد لنحو 30% من إجمالي السكان، مقابل نسبة 70% حاليا، حيث أصدرت تشريعات تقلل من قوة العمالة الأجنبية لديها.
وافاد التقرير بانه على الرغم من هذا التوجه من قبل الكويت وعمان، إلا أن الوافدين قد لا يخرجون بشكل كامل من دول الخليج، وذلك في ظل أداء اقتصادي أفضل حالا مما كان متوقعا خلال الوباء في السعودية وقطر، وبالتالي قد تكون هاتان الدولتان الوجهة الأفضل للوافدين بالمستقبل القريب.
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التعليقات على بسبب كورونا.. هروب جماعي للوافدين من الكويت
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