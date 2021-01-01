الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وشبورة كثيفة على الطرق وأمطار بالسواحل غدا



الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وشبورة كثيفة الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وشبورة كثيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية في فترات الصباح والرياح معتدلة.



ويكون الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



ويكون هناك أمطار خفيفة أيضا على بعض مناطق من السواحل الغربية، وشبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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أما نشاط الرياح المثارة للأتربة والرمال يكون على بعض مناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة).ويبقى الطقس ما بين الدافئ والحار نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 11.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الجمعة، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء عدا بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني) التي تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 5ر1 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحرالاحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.1 الى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.