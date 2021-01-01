فوائد الزيوت العطرية في مواجهة كورونا



فوائد الزيوت العطرية فوائد الزيوت العطرية

قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة،ان طلاب الفرقة الثالثة بالكلية نظموا معرض الزيوت العطرية السابع منوها ان المعرض يتناول هذا العام جائحة Covid-19 التي أثرت بشدة على العالم ، واختيار ثلاثة زيوت أساسية ، وتسليط الضوء على الآثار للزيوت الأساسية في إدارة هذا الوضع الوبائي.



وأوضح الدكتور خالد ابو شنب خلال تصريحاته لصدي البلد إن المعرض يستهدف تدريب الطلاب عمليا من خلال توظيف ما يتم دراسته بقاعات المحاضرات والدروس العملية لخدمة وحل المشكلات الطبية، عن طريق إنتاج منتجات طبية تعتمد في مكوناتها بشكل أساسي على الزيوت العطرية .



وأكد عميد كلية صيدلة ان الزيوت العطرية لها تأثير كبير وفعال لعلاج آلام الجسم والعضلات المزمنة، وقد تكون فعالة مثل الأدوية، لما لها من خصائص مختلفة تهدئ الآلام وتقلل الالتهابات والعلاج بروائح الزيوت أو وضعها على الجسم، أحد أكثر أشكال الطب التكميلي ، وهو نظام طبي يعزز الصحة وتساهم في تقوية جهاز المناعة وتحمي من الإصابة بفيروس كورونا .

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وأشار الي أن فقدان الشم والتذوق أحد أعراض كورونا منوها ان الزيوت العطرية تتمتع بـ قدرة فعالة على تمكين الحواس الشمية من العمل بكفاءة أكبر وتصحيح أي اختلالات،على نطاق واسع لعلاج الأشخاص المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية وحالات أخرى مماثلة.