تعرف على تفاصيل المسابقة التحفيزية بكلية الآداب جامعة القاهرة



كلية الآداب جامعة القاهرة كلية الآداب جامعة القاهرة

أطلقت كلية الآداب بجامعة القاهرة، مسابقة تحفيزية للطلاب وذلك للتميز فى تحقيق أقصى فائدة من منصة التعليم الإلكتروني blackboard.



وتعتبر من أهم المسابقات التي أطلقتها كلية الآداب وجاءت شروطها كالآتى:



أولا/ أعضاء هيئة التدريس

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- وضع إطار عام توصيف للمقرر موضحا الأهداف والوحدات الدراسية والتقييم وغيرها .- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية وتسجيلات ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الإنترنت.- وجود محتوى دراسى حديث وسياسة واضحة للتحديث- استخدام أكثر من طريقة لتقييم الطلاب- إتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.ثانيا: طلاب الليسانس- التفاعل الإيجابى مع المحتوى ومتابعة الجديد- اقتراح الأفكار الجديدة على أعضاء هيئة التدريس من أجل تحقيق الفائدة الأكبر.- المشاركة فى تدريب الأقران مع متابعة أعضاء هيئة التدريس لهذا النشاط وتحت إشرافه.ثالثا: طلاب الدراسات العليا- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد- اقتراح الأفكار الجديدة على اعضاء هيئة التدريس من أجل تحقيق الفائدة الأكبر.- المشاركة فى تدريب الأقران مع متابعة أعضاء هيئة التدريس لهذا النشاط وتحت إشرافه.رابعا : إدارى متميز له إسهامات إيجابية- تقديم الدعم الفنى لكافة أطراف العملية التعليمية- اقتراح لوحات إرشادية ومساعدة لكافة أطراف العملية التعليمية- التدخل فى حل بعض المشكلات التى قد تواجه العملية التعليميةكما تتقدم الجامعة بجوائز قيمة للطلاب الفائزين وجاءت كالآتي:* أعضاء هيئة التدريس ( ١٥٠٠٠ جنيه )* طلاب الليسانس ( ٨٠٠٠ جنيه )* إدارى متميز ( ٣٠٠٠ جنيه )