عميد آداب القاهرة: أجهزة تابلت وباقات إنترنت للطلاب خلال الأيام المقبلة

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صورة الخبر: كلية الآداب بجامعة القاهرة
كلية الآداب بجامعة القاهرة

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إنه تم تقديم خطاب للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات للطلاب بأسعار مخفضة للطلاب وتدعيم شبكات الانترنت لتقديم أفضل خدمة للطالب.

وأضاف "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يتم العمل من خلال هذا الاتفاق على تدعيم شبكات الانترنت بالكلية وتقديم باقات للطلاب ، وتخفيض الأسعار للطلاب الغير قادرين.

وكشف عميد كلية الآداب عن قيام الجامعة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بتسليم عدد من أجهزة التابلت للطلاب في احتفالية خلال الأيام القادمة، والتي بلغ عددها 400 جهاز ، كما تقدمت الكلية بطلب لزيادة العدد ، وذلك في إطار حرص الجامعة وإدارة الكلية على تقديم كافة الخدمات المتاحة وتسخيرها للطلاب .

وأشار "كامل" إلى أن هذه الأجهزة سيكون مجهز عليها المقررات والبرامج الدراسية ، وكذلك المنصات الالكترونية مثل (البلاك بورد) وذلك في إطار خدمة المجتمع التي تقدمها جامعة القاهرة.

المصدر: elbalad

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