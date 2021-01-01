رسميا كاف يعلن إقامة السوبر في قطر.. وموعد مُبهم للقاء

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي للنصف الأول من العام المقبل 2021 على أن يقام في قطر.



وجاء بيان كاف المقتضب كالتالي:



في ظل صعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم لتنظيم بطولة كأس السوبر 2019-2020 الأهلي ضد نهضة بركان، قررت اللجنة التنفيذية إقامة كأس السوبر في النصف الأول من عام 2021.

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وكان من المفترض أن يقام النهائي في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري دون تحديد موعد رسمي له.ولكن اعترض نهضة بركان على إقامة المباراة في مصر بعدما أكد أن كاف وقع عقدا مع قطر ينص على إقامة السوبر الإفريقي هناك لثلاث سنوات.وقال مصدر مسؤول من الاتحاد الإفريقي -رفض ذكر اسمه- في وقت سابق لـFilGoal.com: "السوبر سيستمر في قطر كما هو ولن يُلعب في مصر كما كان مقررا".وواصل "لأن الشركة الراعية رفضت أن يتم نقله إلى مصر بسبب العقد بين الاتحادين القطري ونظيره الإفريقي".وأكمل "وبالتالي المباراة بين الأهلي ونهضة بركان ستلعب في قطر في موعد يحدد لاحقا".وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف.فيما توج نهضة بركان بالكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.