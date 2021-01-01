الزمالك يوقف طارق يحيى ويحوله للتحقيق

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الزمالك يوقف طارق يحيى

أعلن الزمالك عن إيقاف طارق يحيى وتحويله للتحقيق على خلفية ما صرح به خلال برنامج "زملكاوي" عبر قناة النادي.

وأفاد الزمالك عبر موقعه الرسمي:

" أكد فوزي العريان المستشار بنادى الزمالك أنه تم إبلاغه من المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بإيقاف الكابتن طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين وإحالته للتحقيق لما بدر منه تجاه اللجنة في برنامج زمالكاوي المذاع على قناه نادي الزمالك".

وكان طارق يحيى قد انتقد عمل اللجنة خلال تقديمه برنامج زملكاوي مساء الخميس، حيث أبدى استيائه من بيان الذمة المالية الذي أصدره النادي والذي كشف عن ديون تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه لجهات حكومية.

المصدر: filgoal

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