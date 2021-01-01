وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء نظام ابناؤنا في الخارج بعد تطبيق الثانوية التراكمية



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

أكد ائتلاف معا نستطيع الذي يضم بداخله عددا من اولياء أمور طلاب المدارس في مصر عبر فيس بوك ، أنه قد تلقى عشرات الاستفسارات بشأن مدى صحة الخبر المتداول بشأن إلغاء نظام ابناؤنا في الخارج الذي يتعلم بموجبه الطلاب المصريين المغتربين المقيمين خارج مصر المناهج المصرية ، خصوصا ان هذا الخبر المتداول حدد إلغاء هذا النظام تحديدا لطلاب الثانوية العامة التراكمية الجديدة المقرر تطبيقها من العام الدراسي القادم .



وأوضح الائتلاف أن هذه الأقاويل والأحاديث انتشرت على السوشيال ميديا بين "أبنائنا في الخارج" ، مما أثار البلبلة والقلق بين أولياء امور الطلب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج .



وأعلن ائتلاف معا نستطيع أنه قد تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، للوقوف على مدى صحة هذا الخبر ، لحسم الجدل السائد بين بعض اولياء الامور بهذا الشأن .

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وأوضح ائتلاف معا نستطيع أن وزير التربية والتعليم عبر عن استيائه الشديد من هذا الخبر الكاذب ، وعلق قائلا : "السوشيال ميديا تتداول إشاعات ليل نهار وكلها اجتهادات غير رسمية .وأضاف وزير التربية والتعليم في تعليقه : لم نقل شيئًا عن أبناؤنا في الخارج ، ولسنا مسؤولون عن هذه الاجتهادات.و وجه وزير التربية والتعليم رسالة لجميع اولياء الامور قائلا : انتظروا ما تعلنه الوزارة فقط في الوقت المناسبهذا ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نظام الثانوية العامة الجديد وتفاصيل تطبيقه على أبنائنا في الخارج في وقت لاحق ، بعد الإعداد له والإنتهاء من التفاصيل الكاملةجدير بالذكر أن نظام الثانوية التراكمية الجديد ، يحظى الآن باهتمام بالغ من جميع الطلاب وأولياء الأمور ، حيث يبحث الجميع عن إجابة للعديد من الاستفسارات الخاصة بـ نظام الثانوية التراكمية الجديد خاصة في ظل حالة الجدل والاخبار المغلوطة المنتشرة بشأنه على السوشيال ميديا.وفيما يلي يقدم موقع صدى البلد ، اجابات واضحة ورسمية لأكثر الاستفسارات والاسئلة المثارة في أذهان الناس حاليا حول نظام الثانوية العامة التراكمية الجديد .* هل ستطبق الثانوية التراكمية على طلاب المرحلة الثانوية الحاليين ؟لا .. التعديلات الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي ، ستطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم.* هل موافقة مجلس الوزراء على الثانوية التراكمية تعني إقراره بشكل نهائي ؟موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الثانوية التراكمية تعني أنه تم الانتهاء من نصف الطريق فقط ، بعد ذلك سيتم عرض مشروع قانون الثانوية التراكمية على مجلس النواب في دورته الجديدة إلى أن يقره مجلس النواب ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية ليتم تطبيقه رسميا بشكل إلزامي.* متى سيكون نظام الثانوية التراكمية جاهز للتطبيق بقرار نهائي من رئيس الجمهورية ؟في يناير القادم .. من المتوقع ان يكون مشروع القانون مر من البرلمان ومصدقا عليه من رئيس الجمهورية* كيف سيتم تقييم الطالب في نظام التقييم في الثانوية التراكمية ؟المجموع النهائي في الثانوية التراكمية سيحسب من اول اولى ثانوي حتى 3 ثانوي ، حيث سيكون لكل صف دراسي من الصفوف الثلاثة وزن بالدرجات كإنها أعمال سنة ، والصف الثالث الثانوي سيكون وزن درجاته أكبر من الصفين الاخرين.* هل سيتاح لطلاب الثانوية التراكمية دخول الامتحان مرة واحدة فقط ؟سيحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".* هل امتحانات الثانوية التراكمية مجانية أم ستكون برسوم ؟يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، أما باقي الفرص الامتحانية ستكون برسوم ، لان تكلفة ادارة امتحانات الثانوية العامة كبيرة للغاية وبالتالي لابد من تغطية تكاليف عقد فرص امتحانية اضافية لجميع الطلاب* هل فعلا ستصل رسوم امتحانات الثانوية التراكمية إلى 5 آلاف جنيه ؟بالتأكيد لا .. فهذه الرسوم لم يتم تحديدها حتى الان ، ولكنها ستكون رسوم شبيهة جدا بما يدفعه الطلاب الحاليين ، ولن تكون الرسوم 5 آلاف مثلما يردد البعض.*هل ستكون الامتحانات في الثانوية التراكمية ورقية أم إلكترونية ؟وفقا لمشروع قانون الثانوية التراكمية ، سيكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".ويجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي"*ما هو نظام التشعيب في الثانوية التراكمية ؟يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين*كيف سيتم التعامل مع الطلاب الراسبين في الثانوية التراكمية ؟إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاذ عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".