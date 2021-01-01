

طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة الجاهزة بسيطة ودائما مكتوبة على الغلاف الخارجى لها إلا أنها دائما لا تخرج بالنتائج المطلوبة، ولكن بعض خبراء الطهى قدموا بعض النصائح التى تجعل البسبوسة الجاهزة ناجحة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البسبوسة الجاهزة.



المكونات:

كيس بسبوسة جاهز يباع لدى السوبر ماركت

4 ملاعق كبيرة سمن



2 ملعقة صغيرة عسل نحل

2 ملعقة كبيرة لبن بودر محمص

نصف ملعقة بيكينج بودر

نصف كوب لبن دافئ

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للشرباتكوب ونصف سكركوب ونصف ماءطريقة عمل البسبوسة الجاهزة :-- نسخن الفرن ونحضر صينية مقاس صغير وندهنها بالسمن نتركها جانبا.- نحمص اللبن البودر فى مقلاة غير لاصقة حتى يصبح لونه بنيا.- نذوب السمن مع العسل فى الميكروويف لمدة 30 ثانية.- نحضر بولة عميقة ونضع بها البسبوسة الجاهزة ونضيف إليها اللبن البود والبيكينج بودر وخليط السمن والعسل ونفركها جيدا لمدة 5 دقائق، حتى تتشرب السمن جيدا وتصبح مثل حبات الرمل.- ثم نضيف اللبن تدريجيا مع التقليب حتى تتجانس المكونات.- نصب الخليط فى صينية الفرن المدهونة سمن، وندخل الصينية الفرن الساخن ونتركها حتى يحمر لونها.- نحضر الشربات حيث نخلط مكوناته معا على النار ونتركه يغلى لمدة 5 دقائق، حيث نحتاج شربات خفيف.- بمجرد خروج البسبوسة من الفرن نسقيها بالشربات الساخن، ونغطيها لمدة 15 دقيقة حتى تهدأ وتتشرب الشربات جيدا.- ثم تقطع وتقدم ويمكن تزيينها بالمكسرات حسب الرغبة.