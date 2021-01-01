

طريقة عمل التوست في المنزل طريقة عمل التوست في المنزل

التوست من الأشياء الضرورية على مائدة الفطور أو العشاء، كما يمكن استخدامه بطرق عديدة مثل دخوله في أطباق الحلويات، أو استخدامه كبديل للخبز والبقسماط، تعرفوا على طريقة تحضيره في المنزل ووفروا في ميزانية أسرتك.

المقادير :



1 كيلو دقيق

2 كوب ماء دافئ (480 مل)

نصف كوب سكر (100 جرام)

ربع كوب سمن (60 جرام)

1 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) خل (15 مل)

1 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) خميرة

2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) ملح



طريقة التحضير:

- نحضر وعاء ونضع فيه الماء والخميرة والسكر، ونقلب حتى يختلط السكر والخميرة بالماء.

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- نترك الخليط لمدة 15 دقيقة حتى تتفاعل الخميرة مع الماء.- نحضر وعاء العجان ونضع فيه الدقيق والملح ونقلبهما حتى يختلطوا.- نضيف خليط الدقيق والخل والسمن لخليط الدقيق في وعاء العجان ونبدأ في تشغيل العجان حتى تتجانس كل المكونات ويتكون عجينة التوست .- نحضر وعاء ونقوم بدهنه بالزيت ،ثم نرفع عجين التوست من وعاء العجان له ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة ونصف حتى يتخمر.- نحضر قالب تحضير التوست ونقوم بدهنه بالزيت ثم تبطينه بالدقيق.- نقوم بتشكيل عجينة التوست على شكل مستطيل ثم نضعها في قالب التوست ونغطيعها بفوطة مطبخ ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح.- نضع قالب التوست في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.- بعد مرور عشر دقائق لقالب التوست داخل الفرن نقوم بدهن وجه عجينة التوست بالزيت باستخدام فرشاة ، ونترك عجينة التوست لمدة عشرة دقائق أخرى في الفرن حتى يكتمل النضج.