

الچواكت الفرو قطعة أساسية في دولابك لشتاء ٢٠٢١| صور الچواكت الفرو قطعة أساسية في دولابك لشتاء ٢٠٢١| صور

صيحة لم تكن بجديدة في عالم الأزياء النسائية خلال فصل الشتاء و بالتحديد خلال هذا الموسم ٢٠٢١، ولكنها تعود بقوة من جديد وهي الاعتماد علي ارتداء جاكيت الفرو.

وأشارت مجلة ان ستايل العالمية المُتخصصة في عالم الموضة والجمال، أن صيحة الجاكيت الفرو تعود خلال هذا الموسم من جديد كونها تعتمد علي الأناقة والعملية في نفس الوقت حيث يُمكنك تنسقية بطرق كثيرة في اللبس حيث من الممكن ارتداء بلوڤر بيزك او اي ستايل بلوڤر تفضليه او مع تيشريت مقفول حيث يُمكنك التجديد من خلال ارتدائه لحاله ومرة أخري مفتوح ومعه بلوفر، اما بالنسبة للحذاء فيُمكنك اختيار النوع السيفتي او هاڤ بوت .



جمعنا لكم مجموعة متنوعة من الصور من خلال هذا الألبوم للتعرف علي كل ما هو جديد في عالم الموضة الذي لا ينتهي، في رأيك هذا النوع يُناسبك ؟













