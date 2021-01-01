آخر صيحات طلاء الأظافر المضيئة.. موضة ليلة رأس السنة | صور

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صورة الخبر: آخر صيحات طلاء الأظافر المضيئة
آخر صيحات طلاء الأظافر المضيئة

تعد الأظافر أحد أبرز التفاصيل التي تهتم بها العديد من الفتيات خلال كل الأوقات والمناسبات، فما هي أبرز وأحدث صيحات الموضة لليلة رأس السنة؟

تُشير مجلة إن ستايل العالمية المُتخصصة في عالم الموضة والجمال إلى أن موضة هذا العام وبالتحديد خلال ليلة رأس السنة ستكون صيحة غريبة من نوعها تعتمد علي الظهور بشكل الأظافر المُضيئة، جمعنا لكِ مجموعة متنوعة من الصور من خلال هذا الألبوم للتعرف علي كل ما هو جديد في عالم الموضة الذي لا ينتهي في رأيك أي منهم أفضل.

صورة الخبر: آخر صيحات طلاء الأظافر المضيئة

صورة الخبر: آخر صيحات طلاء الأظافر المضيئة

المصدر: مجلة إن ستايل العالمية

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