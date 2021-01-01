وكالة الأنباء الهولندية: طرد دبلوماسيين روس من هولندا بتهمة التجسس

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › وكالة الأنباء الهولندية: طرد دبلوماسيين روس من هولندا بتهمة التجسس

صورة الخبر: طرد دبلوماسيين روس من هولندا
طرد دبلوماسيين روس من هولندا

قالت وكالة الأنباء الهولندية إن هولندا أمرت اليوم الخميس، بطرد دبلوماسيين روس بسبب مزاعم بالتجسس.

وزعمت وكالة المخابرات الهولندية AIVD في بيان أنها "كشفت" عن عملية تجسس قام بها دبلوماسيون يعملون بالسفارة الروسية في لاهاي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في أغسطس الماضي استدعاء القائمة بالأعمال الهولندية لدى موسكو للاحتجاج على التجسس على الملحق العسكري الروسي في هولندا.

وقالت الوزارة في بيان إن روسيا عبرت للدبلوماسية عن احتجاجها الشديد بعد اكتشافها معدات تجسس في سيارة الملحق العسكري الروسي في هولندا، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أن هذه التصرفات غير الودية تزيد تعقيد العلاقات الصعبة أصلا بين البلدين.

المصدر: وكالة الأنباء الهولندية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وكالة الأنباء الهولندية: طرد دبلوماسيين روس من هولندا بتهمة التجسس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2817

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager