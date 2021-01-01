مفاجأة سارة .. مصر تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا اليوم..فيديو



مصر تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا مصر تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر على موعد تاريخي اليوم حيث إنه سيتم إستقبال أولى جرعات لقاح كورونا القادمة من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها.



وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ستسقبل تلك الجرعات مشيرا إلى أن هناك مصدرا مسئولا بوزارة الصحة أكد أن مصر ستستقبل 50 ألف جرعة للقاح كورونا سينوفا كشحنة أولى.



وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن هذا اللقاح اجريت عليه تجارب سريرية على 3000 متطوع وسيكون هناك شحنات أخرى من الصين مؤكدا أن اللقاح سيكون فعالا ونتج عنه استجابة قوية.

قد يعجبك أيضا...

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة أن لقاح كورونا آمن وفعال مؤكدا أنه حتى الآن من المتوقع أن يعطي اللقاح مناعة طويلة الأمد .وأضاف الحداد أن لقاح فايزر أعطى نتيجة ايجابية لعلاج كورونا أكثر من 90% مشيرا إلى أن وجود لقاح لكورونا حدث تاريخي ومن الممكن أن يكون لقاح موسمي ويتم إعطائه لكبار السن ومن لديهم مناعة ضعيفة.وتابع استشاري الحساسية والمناعة أن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية هام لمواجهة المرضة ويجب ارتداء الكمامات والقيام بالتباعد الإجتماعي.واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة و السكان، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى مصر، جيفري آدامز، لبحث سبل التعاون في توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليتها بحضور كل من الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيڤين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة وممثلون عن إحدى الشركات البريطانية في مجال إنتاج الأدوية والمستحضرات الحيوية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول بحث آليات توفير لقاح فيروس كورونا المستجد بعد ثبوت فاعليته والتي تعمل عليه إحدى الشركات البريطانية الكبرى، خاصة للفئات ذات الأولوية ولديهم عوامل خطورة.وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أهمية التعاون مع مختلف دول العالم والشركات الدولية لتوفير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حصول أول مواطن بريطاني بالأمس على لقاح فيروس كورونا يعد حدثًا تاريخيًا وبادرة أمل لجميع الدول.وأشار بكري إلى انه سيتم تطعيم الفئات الأولى بالرعاية والأطقم الطبية وبعد ذلك باقي المصريين.وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أول لحظة وهو يجري الإتصالات حتى نستورد هذا اللقاح مؤكدا أن وزيرة الصحة كلفت برسالة وضاحة وهي أن مصر لا بد أن تكون من اولى الدول في الحصول على اللقاح