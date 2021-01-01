6 ألوان طلاء مناسبة لغرف المكتب هتساعدك على التركيز.. نصائح مصممى الديكور



ألوان طلاء مناسبة لغرف المكتب ألوان طلاء مناسبة لغرف المكتب

تعتبر غرفة المكتب من أهم غرف المنزل، والتى يجب الاهتمام باختيار لون طلاء لها مناسب يساعد على التركيز أثناء العمل أو المذاكرة، ولهذا اقترح مصممو الديكور المنزلى، بعض ألوان الطلاء المناسبة لغرف المكتب والتى تتوافق مع الأذواق المختلفة، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " decoraid ".







ألوان طلاء مناسبة لغرف المكتب



اللون الأخضر الداكن



يعتبر اللون الأخضر الداكن من ألوان الطلاء المناسبة لغرفة المكتب، حيث يساعد على التركيز والإلهام، كما يعتبر من الألوان التى تتوافق مع العديد من ألوان الطلاء المختلفة.

اللون الأزرق الداكنويعتبر اللون الأزرق الداكن من الألوان التى تساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة النفسية، والتركيز أيضاً أثناء العمل، كما يتوافق مع درجات ألوان أخرى مثل الأبيض والرمادي.الخلط بين الأزرق والرمادىيفضل أيضاً الخلط بين اللون الأزرق والرمادى عند طلاء جدران المكتب، حيث يضيف هذا الخليط أناقة للمكتب ويعتبر من الألوان المريحة للأعصاب، خاصة مع إضافة بعض اللوحات الفنية والنباتات والمفروشات الناعمة .اللون الأبيض الجليدييعتبر اللون الأبيض من ألوان طلاء المكتب المناسبة لكل زمان ومكان، حيث يضفى حيوية للغرفة، ويساعد على التركيز أثناء العمل، كما يتوافق مع الألوان المختلفة، لذلك يعطى الحرية عند اختيار ألوان ديكور المكتب .لون الأصفر الذهبييعتبر اللون الأصفر الذهبي من ألوان الطلاء التى تساعد على الشعور بالحيوية والنشاط والإبداع أثناء العمل.لون الخوخولون الخوخ المترب من الألوان المهدئة للأعصاب، والتى تساعد على الشعور بالسعادة، والنشاط، مما يؤثر بشكل إيجابى على العمل أو المذاكرة، كما أنه يتوافق مع العديد من الألوان الناعمة، مما يعطى حرية اختيار ألوان الديكور المختلفة داخل المكتب.







