فوائد صحية لاستخدام قناع النوم.. يسيطر على الصداع النصفى



فوائد صحية لاستخدام قناع النوم فوائد صحية لاستخدام قناع النوم

قناع النوم لم يعد مقتصرا على ركاب الطائرات فقط، للتخلص من أصوات المحركات والنوم فى هدوء، لكنه أصبح مهما فى حياتنا اليومية إذ يساعد فى نوم هادئ وصحى، ويؤثر بشكل مباشر على صحتك العقلية والجسدية وعلى جودة حياة اليقظة، بما في ذلك الإنتاجية والتوازن العاطفي وصحة القلب والوزن وغير ذلك الكثير.



ونظرا لاختلاف متطلبات النوم لفرد واحد عن الآخر، يشير خبراء الصحة والدراسات إلى أنه من الضروري أن ينام الشخص البالغ من 6 إلى 9 ساعات كل ليلة، لتجنب ظهور مشاكل صحية مختلفة، حسبما ذكر موقع " boldsky " من هنا تظهر فوائد استخدام قناع النوم كالتالى:



يحسن نوعية النوم

تشير الدراسات إلى أن الإنسان الطبيعى كائن نهاري يستيقظ أثناء النهار وينام في الليل، لذلك فإن أدمغتنا تربط بشكل طبيعي بين الظلام والنوم ويميل الدماغ إلى إنتاج المزيد من الميلاتونين، الهرمون الذي يتحكم في نومنا ودورات الاستيقاظ، عندما يشعرون بغياب الضوء والذي يمكنك الحصول عليه من خلال ارتداء قناع النوم بالإضافة إلى زيادة إنتاج الميلاتونين، تم ربط ظروف النوم المظلمة بنوم حركة العين السريعة وقلة اليقظة.

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تنام بشكل أسرع:ارتداء قناع النوم يقلل من الوقت الذي تقضيه مستيقظًا في السرير لأن الظلام الدامس يعزز مستوى الميلاتونين في جسمك مما يجعلك تنام أسرع بكثير من عدم ارتداء قناع النوم أيضا، يشجعك قناع النوم على العودة إلى النوم عن طريق منع المحفزات الأخرى.