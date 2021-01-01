فايزر تطرح لقاح كورونا بأسعار مختلفة حول العالم.. 19 دولارا ثمنه بأمريكا

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فايزر تطرح لقاح كورونا

قالت شركة فايزر الأمريكية إنها ستفرض أسعارًا مختلفة على لقاح فيروس كورونا الخاص بها فى البلدان المختلفة، حيث تهدف الشركة إلى إتاحة اللقاح فى جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS، وأعلن الرئيس التنفيذى للشركة أن السعر فى الولايات المتحدة هو 19.50 دولار أمريكى.

ووفقا للتقرير سعت الأجهزة الصحية الهندية للحصول على ترخيص استخدام طارئ للقاح فايزر وشريكتها الألمانية بايونتك ضد فيروس كورونا فى البلاد من هيئة تنظيم الأدوية الهندية، وذلك بعد موافقة المملكة المتحدة على اللقاح، وتتوقع شركة فايزر المزيد من القرارات التنظيمية في جميع أنحاء العالم في الأيام المقبلة.

وقال ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة فايزر، فى مؤتمر صحفى افتراضى نظمه الاتحاد الدولى لجمعيات منتجى الأدوية الصيدلانية: "كان العنصر الأساسى فى التسعير هو التأكد من أننا نجعلها متاحة بسرعة كبيرة للجميع".

مضيفا "لدينا تسعير متدرج إنه سعر واحد للعالم المتقدم بناءً على الناتج المحلى الإجمالى، وسعر آخر، وهو أقل بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط وفى البلدان منخفضة الدخل، مثل البلدان فى أفريقيا وما إلى ذلك، نقدمه على أساس لا نبغى الربح".

المصدر: صحيفة TIME NOW NEWS

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