توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرارا تاما فى الأحوال الجوية حتى السبت المقبل يصاحبه ارتفاع فى درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها فى هذا الوقت من العام بمعدل 3 إلى 4 درجات، حيث تصل درجات الحرارة إلى 28 درجة.
وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة تليفزيونية اليوم الخميس، إنه بداية من الأحد ستشهد البلاد تقلبات جوية سريعة يعقبها انخفاض سريع فى درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين المقبل، وأمطار غزيرة على بعض المناطق ورمال وأتربة مثارة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا وطقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .
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التعليقات على الأرصاد: تقلبات جوية وانخفاض فى الحرارة وأمطار غزيرة بدءا من الأحد
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