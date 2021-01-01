هنا يرقد ملوك مصر.. شاهد مكان المومياوات الملكية قبل نقلها للحضارة .. فيديو



مكان المومياوات الملكية مكان المومياوات الملكية

ينتظر العالم لحظة خروج ٢٢ ملكا من المتحف المصرى بالتحرير متوجهين لمكان إقامتهم الدائمة فى المتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك من خلال موكب ضخم يضم ٢٢ مومياء لملوك مصر القدماء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.







وينشر "اليوم السابع" فيديو لمكان تواجد المومياوات الآن فى انتظار لحظة انطلاقهم، حيث تقوم وزارة السياحة والآثار بالتجهيزات النهائية لهذا الحدث الضخم، لموكب يليق بعظمة التاريخ المصري القديم،

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عدد المومياوات الملكية التي ستعرض في عرض دائم بمتحف الحضارة المصرية داخل قاعة مخصصة لهم، تبلغ 22 مومياء، كانت تعرض في المتحف المصرى بالتحرير داخل قاعة المومياوات الملكية خلال السنوات الماضية 17 مومياء، لكن يوجد 5 مومياوات كانت موجودة في مخازن المتحف، وسوف يشاهدهم الجمهور لأول مرة.يتم نقل 22 مومياء ملكية ومنها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".ترافق المومياوات 17 تابوتا ملكيا ترجع إلى عصر الأسر "17، 18، 19، 20"، يتحرك الموكب الملكى للمومياوات من ميدان التحرير حيث توجد المسلة فى أشهر ميادين العالم لتتجه إلى كورنيش النيل، حيث نشاهد توحيد لون دهانات وجهات العمارات الواقعة فى طريق السير بنقل المومياوات، بحيث يكون خروج الحدث أمام العالم بشكل راق عالمى، يليق بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، لتصل المومياوات إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية.