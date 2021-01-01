عزل وفصل نائب رئيس مجلس الدولة ومعاون بالنيابة العامة من عملهما

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صورة الخبر: مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 673 لسنة 2020 بعزل المستشار فايز عبد الله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته.

كما أصدر الرئيس السيسى، قرارا جمهوريًا أيضا رقم 674 لسنة 2020 بفصل عمر حسن على حسن حماد معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبيى.

ونشر القراران فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.

المصدر: elbalad

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