شاهد.. أول ظهور لـ محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان داخل محكمة طرة

الإرهابي الإخواني محمود عزت
ظهر الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان داخل قاعة محكمة الجنايات بمجمع محاكم طرة.
فيما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة 4 يناير لحضور الشهود.
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات، وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.
صدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
التعليقات على شاهد.. أول ظهور لـ محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان داخل محكمة طرة
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