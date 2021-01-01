صلاح يتحدث عن هدفه التاريخي ومحاولة توسيع الفارق مع منافسيه



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن الهدف التاريخي الذي سجله لفريقه في شباك ميتلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا، مشددا على رغبته في تسجيل المزيد للاحتفاظ بالرقم.



صلاح سجل هدفه رقم 22 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ليصبح الهداف التاريخي للنادي، لينفرد بالرقم القياسي بعد مشاركته مع ستيفن جيرارد، كما أنه أسرع هدف للحمر في تاريخ البطولة.



وقال صلاح في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إحساس رائع، أن أكون الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا، هو أمر يشعرني بالفخر".

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وأضاف "أحتاج إلى الاستمرار على هذا المعدل وتسجيل المزيد من الأهداف وجعل فارق الأهداف أكبر بيني وبين الآخرين".صلاح سجل أهدافه الـ22 في 39 مباراة بدوري الأبطال، بينما سجل جيرارد أهدافه الـ 21 في 73 مباراة.ويحل خلف صلاح وجيرارد، ساديو ماني برصيد 17 هدفا وروبرتو فيرمينو برصيد 15 هدفا.وشدد الدولي المصري "أحاول طوال الوقت تسجيل الأهداف فقط لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".هدف صلاح في الدقيقة الأولى من المباراة كان أسرع هدف لليفربول على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، لكن ألكسندر شولتز تعادل للفريق الدنماركي في الشوط الثاني ليحرم ليفربول من الفوز.وأوضح "كانت مباراة صعبة، لقد لعبوا بشكل جيد واعتمدوا على الرقابة الفردية اللصيقة".وتابع صلاح "سجلنا الهدف الأول مبكرًا بعد الدقيقة الأولى لكنهم سجلوا التعادل، ولعبوا مباراة جيدة".واستمر "انتهت المباراة بالتعادل لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا تأهلنا في مركز الصدارة".وأتم لاعب بازل وتشيلسي وروما السابق "إنها مباراة يجب أن نتعلم مما حدث فيها".