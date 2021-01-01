السوبر الإفريقي في قطر.. وتحديد موعده لاحقا

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السوبر الإفريقي

قال مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن مباراة السوبر بين الأهلي ونهضة بركان لن تُلعب في القاهرة كما كان معلنا في وقت سابق، وعوضا عن ذلك ستقام في قطر في موعد يحدد لاحقا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "السوبر سيستمر في قطر كما هو ولن يُلعب في مصر كما كان مقررا".

وواصل "لأن الشركة الراعية رفضت أن يتم نقله إلى مصر بسبب العقد بين الاتحادين القطري ونظيره الإفريقي".

وأكمل "وبالتالي المباراة بين الأهلي ونهضة بركان ستلعب في قطر في موعد يحدد لاحقا".

وتابع "حتى الآن لا نعلم بعد متى لكن الساعات المقبلة ستشهد توضيحا أكثر لموعد اللقاء".

ويقام حاليا اجتماع اللجنة التنفيذية لكاف اليوم الخميس، على أن يتبعه اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة.

ويشهد الاجتماع الكشف عن موعد والملعب المستضيف لبطولة كأس السوبر الإفريقية التي تجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان بطل الكونفدرالية، وذلك حسب بيان نشره كاف يوم الأربعاء.

المصدر: filgoal

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