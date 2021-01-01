قال مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن مباراة السوبر بين الأهلي ونهضة بركان لن تُلعب في القاهرة كما كان معلنا في وقت سابق، وعوضا عن ذلك ستقام في قطر في موعد يحدد لاحقا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.
وصرح المصدر قائلا: "السوبر سيستمر في قطر كما هو ولن يُلعب في مصر كما كان مقررا".
وواصل "لأن الشركة الراعية رفضت أن يتم نقله إلى مصر بسبب العقد بين الاتحادين القطري ونظيره الإفريقي".
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التعليقات على السوبر الإفريقي في قطر.. وتحديد موعده لاحقا
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