

سعر الدولار اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 سعر الدولار اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020

يستعرض صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك العاملة بالسوق المصرية، بعد أن شهد استقرارًا منذ السبت الماضي.



وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.



ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي إذ سجل نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

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