

مباشر تستعرض تراجع خسائر حديد عز في 9 أشهر مباشر تستعرض تراجع خسائر حديد عز في 9 أشهر

استعرضت بحوث شركة مباشر للتداول تحليل نتائج أعمال شركة حديد عز خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، والتي كشفت تراجع خسائر الشركة بنسبة 23 %، على أساس سنوي.



سجلت شركة حديد عز صافي خسائر مجمعة بقيمة 2.773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي خسائر مجمعة (عائدة للمساهمين) بقيمة 3.590 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من 2019.



بينما على أساس ربع سنوي، سجلت الشركة صافي خسائر مجمعة (عائدة للمساهمين) بقيمة 928.7 مليون جنيه مصري في الربع الثالث 2020 محققة تراجع بنسبة 38 بالمائة، مقابل صافي خسائر 1.492 مليار جنيه في الربع الثالث 2019.

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وترجع بحوث مباشر في مذكرة بحثية أن انخفاض صافي خسائر الشركة في التسعة شهور الأولى من 2020 نتيجة تراجع بنسبة 12 % في صافي المصروفات التمويلية والتي بلغت 2.94 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى 2020، مقابل 3.331 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى 2019، وكذلك تسجيل أرباح ضريبة دخل بقيمة 163.6 مليون جنيه في التسعة شهور الأولى من 2020، والتي حلتمحل مصروف ضرائب دخل بقيمة مليوني جنيه في التسعة شهور الأولى 2019.وقالت "بحوث مباشر"، إن صافي خسائر الشركة في التسعة شهور الأولى 2020 تراجع، جاء على الرغم من تراجع إيرادات المبيعات بنسبة 25 % والتي أدت إلى 50 % تراجع في مجمل الربح وبالتالي انخفض مجمل هامش الربح من 1.5 % في التسعة شهور الأولى 2019 إلى 0.99 % في التسعة شهور الأولى 2020.وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 26.458 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى 2020، مقابل 35.258 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى 2019، كما سجلت مجمل ربح 262.9 مليون جنيه مصري في التسعة شهور الأولى 2020، مقابل 528.6 مليون جنيه مصري في التسعة شهور الأولى 2019، كذلك زيادة المصروفات العامة والبيعية والتسويقية بنسبة 12 بالمائة، والتي بلغت 1.552 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى 2020، مقابل 1.386 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى 2019.وتنقسم مبيعات الشركة في التسعة شهور الأولى 2020 حسب قطاعات الأعمال إلي أن مبيعات حديد التسليح 19.34 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى 2020 ومثلت المبيعات في السوق المحلي 93 %، بينما بلغت حصة مبيعات الصادرات 7 بالمائة، وبينما ساهمت مبيعات حديد التسليح بـ 73 % من إجمالي المبيعات المجمعة في التسعة شهور الأولى 2020.وكذلك سجلت مبيعات الصلب المسطح قيمة 6.732 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى 2020 ومثلت المبيعات للسوق المحلي 56 بالمائة، بينما بلغت حصة الصادرات 44 بالمائة، و. بينما ساهمت مبيعات الصلب المسطح ب 25 بالمائة من إجمالي المبيعات المجمعة في التسعة شهور الأولى 2020، و سجلت مبيعات المنتجات الأخرى حوالي 385 مليون جنيه مصري في التسعة شهور الأولى 2020و بلغت مبيعات حديد التسليح حوالي 2.3 مليون طن في التسعة شهور الأولى 2020 محققة تراجع بنسبة 13 بالمائة، مقابل 2.66 مليون طن في التسعة شهور الأولى 2019كما بلغت مبيعات الصلب المسطح حوالي 819 ألف طن في التسعة شهور الأولى 2020 محققة زيادة 1 بالمائة، مقابل 810 ألف طن في التسعة شهور الأولى 2019.وقالت بحوث مباشر: "إجمالاً بلغت كمية المبيعات الكلية للشركة من حديد التسليح و الصلب المسطح 3.13 مليون طن في التسعة شهور الأولى 2020 محققة تراجع نسبته 10% مقارنة مع 3.47 مليون طن نفس الفترة المقارنة 2019."