لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أن أخفق اجتماع بين زعيمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجاري في أن يسفر عن تقدم، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة بفعل قرار منتظر من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بينما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5%، إذ استأنف الجنيه الإسترليني انخفاضه.
ومنح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين، نفسيهما مهلة تنتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبرام اتفاق تجارة جديدة، بعدما أخفقا في التغلب على خلافات مستمرة في عشاء أمس الأربعاء.
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التعليقات على الأسهم الأوروبية مستقرة قبل قرار البنك المركزي
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