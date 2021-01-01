

ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات اليوم الخميس 10 – 12 – 2020 فى مصر ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات اليوم الخميس 10 – 12 – 2020 فى مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 803 جنيها للجرام، مقارنة بسعر 800 جنيها وهو سعر الإغلاق أمس الأربعاء، وهذا الارتفاع المحدود للذهب جاء عقب تراجع سعر الذهب مساء أمس قرابة 7 جنيهات.



وكانت أسعار الذهب فى مصر سجلت أمس تراجع لأكثر من مرة، ليغلق الذهب على سعر 800 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة، لكن الأسعار بدأت فى الارتفاع محليا وذلك استجابة لهبوط السعر العالمي للذهب.





أسعار الذهب اليوم:

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سعر جرام الذهب 18 سجل 688 جنيها.سعر جرام الذهب 21 سجل 803 جنيهات.سعر جرام الذهب 24 سجل 917 جنيها.سعر الجنيه الذهب سجل 6424 جنيها.أونصة الذهب 1835 دولارا.سعر الذهب فى مصر، ليس بعيدا عن ما تشهده الأسواق الدولية، فسعر أونصة الذهب عالميا هى المحرك الرئيسى لسعر الذهب فى مصر، وأى تغيرات فى سعر الذهب عالميا، ستجعل سعر الذهب فى مصر يتغير هبوطا أو ارتفاعا، والأمر هنا مرتبط بأداء أسواق الأسهم وكذلك العملات عالميا، والتى تعتبر مؤثر ومحرك لسعر اونصة الذهب فى البورصات.اليوم السابع، ينشر تحديث فورى لأسعار الذهب على مستوى السوق المحلى فى مصر، وكذلك سوق الذهب عالميا، وتوقعات اسعار الذهب، مصحوبا ببعض الرؤى حول مستقبل سعر الذهب محليا وعالميا، وكذلك حركة مبيعات الذهب داخل الأسواق المصرية.ويتوقع المتابعون لحركة سعر الذهب استمرار التذبذب الواضح فى سعر الذهب عالميا ومحليار، وذلك فى ظل أجواء داعمة للارتفاع مع تعثر مفاوضات حول نقاط التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما يدعم فكرة الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، ومع حدوث الارتفاع فى سعر الذهب يتجه المستثمر نحو البيع لجنى الأرباح وهكذا، ومن هنا تستمر وتيرة حركة الأسعار هبوطا وارتفاعا.