انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصري خلال الفترة القادمة سيشهد طفرة كبيرة مع اقتراب شركة النصر للسيارات من توقيع عقد لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.
ومع هذا التوقيع سيشهد السوق المصري الانطلاقة الحقيقية للسيارات الكهربائية وقد تصل هذه الانطلاقة إلى الأسواق المجاورة عن طريق التصدير.
وأعلنت وزارة قطاع الاعمال في بيان اليوم أن ذلك يأتى في ضوء التوجه العالمي نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية، وفي إطار مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياة شركة النصر لصناعة السيارات، تم التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.
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التعليقات على طفرة جديدة للسيارات الكهربائية في السوق المصري مع تجميعها محليا
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