

طفرة جديدة للسيارات الكهربائية في السوق المصري مع تجميعها محليا طفرة جديدة للسيارات الكهربائية في السوق المصري مع تجميعها محليا

انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصري خلال الفترة القادمة سيشهد طفرة كبيرة مع اقتراب شركة النصر للسيارات من توقيع عقد لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.



ومع هذا التوقيع سيشهد السوق المصري الانطلاقة الحقيقية للسيارات الكهربائية وقد تصل هذه الانطلاقة إلى الأسواق المجاورة عن طريق التصدير.



وأعلنت وزارة قطاع الاعمال في بيان اليوم أن ذلك يأتى في ضوء التوجه العالمي نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية، وفي إطار مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياة شركة النصر لصناعة السيارات، تم التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

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السيارة الجديدة نصر E70، سيتم إنتاجها سنويا بعدد 25 ألف سيارة، وسيتم تجهيزها بمحرك كهربائي بقدرة 110 كيلو وات بقوة 148 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر.تتسارع السيارة من الثبات وحتى الوصول إلى سرعة 100كم خلال 10.8 ثانية وتصل لسرعة قصوى تصل إلى 145كم، وتوفر بطاريات السيارة مدى يصل إلى 400كم فى الشحنة الواحدة ويتم شحنها من 0 إلى 80% خلال فى 30 دقيقة فقط.من المخطط أن تتوفر السيارة فى الأسواق فى النصف الأول من 2022 بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 58%.