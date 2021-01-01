

غبور يقدم الجيل السابع من مازدا 3 رسميا في السوق المصري غبور يقدم الجيل السابع من مازدا 3 رسميا في السوق المصري

تعلن جي بي غبور أوتو التحدي وتطرح الجيل السابع من سيارة “مازدا 3”



طرح 4 فئات متميزة بإمكانيات فريدة في وسائل الراحة، والرفاهية، والامان



السيارة الجديدة تعطي مفهوماً جديداً لمتعة القيادة برفاهية أكثر أمناً وسلامة

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أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات مازدا في مصر، عن إطلاق الجيل السابع من السيارة المميزة مازدا 3 موديل 2021، والتي تأتي بإمكانيات فريدة من نوعها سواء في التصميم أو وسائل الراحة والرفاهية والأمان التي تم تزويد السيارة بها في الفئة الجديدة منها لكسب المزيد من ثقة العملاء في سيارتهم المفضلة “مازدا3″، حيث تأتي السيارة الجديدة بأربع فئات مختلفة هي “”Sport Sedan , “Executive Sedan” ، “Premium Sedan”، “Executive Hatchback”.تأتي هذه الخطوة الجديدة من جي بي أوتو غبور بهدف تعزيز علامتها التجارية “مازدا” في السوق المصري وتعظيم القيم التنافسية لسيارة مازدا في سوق السيارات المصري. وجاءت “مازدا “3 من الجيل السابع برؤية فريدة في التصميم والابتكار التكنولوجي ومتعة القيادة لخلق مستقبل آمن ومستدام لعملاء مازدا، حيث تم تصميم السيارة لتصبح أكثر راحة ورفاهية ومتعة في القيادة عن كل السيارات الأخرى على الطريق، إلى جانب الآداء المتميز والتكنولوجيا العالية لتعطي مفهوماً جديداً لمتعة القيادة والثبات على السرعات العالية.وكشف وكيل سيارات مازدا بمصر أن الجيل السابع من السيارة يتميز بباقة فريدة ومختلفة عن باقي السيارات من نفس الفئة في السوق المصري بتصميم فاخر وتكنولوجيا قيادة آمنة وأكثر ثباتاً على الطرق السريعة ووسائل تحكم في السيارة أكثر سهولة ومرونة لتعطي السائق تركيزاً أكبر أثناء القيادة من خلال كاميرات خلفية وأمامية وشاشة عرض كبيرة وتقنية تنبيه السائق في حالة خروجه المفاجئ عن المسار مما يعد تطوراً جديداً في وسائل الأمن والإنذار بالسيارات الحديثة.قال الاستاذ فريد فاضل نائب رئيس الامتياز التجاري لمجموعة جي بي غبور أوتو، “إن الجيل السابع من مازدا 3 سيحدث طفرة نوعية في مفهوم القيادة العصرية بسوق السيارات المصري لما تمتاز به في كافة فئاتها من سعة مقصوراتها الداخلية ونظم المكابح المتطوره و المتعدده بالسيارة.”وأضاف الاستاذ فريد فاضل أن مجموعة جي بي غبور أوتو “نتوقع ان تحقق السيارة الجديدة المستهدف من مبيعاتها في فترة وجيزة لما تتمتع به من قدرات عالية وإمكانيات ومميزات تكنولوجية هائلة تلائم التطور المستمر وتحقق تطلعات عملائنا، مع توفير فئات متعددة بأسعار متفاوتة تناسب فئات واحتياجات العملاء المتنوعة، ولذلك جاء اطلاق الجيل السابع من مازدا 3 لتعزيز قدرتنا التنافسية والاستمرار في توفير تجربة قيادة ممتعة لعملائنا مع السيارة اليابانية الأبرز، حيث تتبنى ” مازدا 3″ الجديدة الفلسفة اليابانية “الأقل هو الأكثر”.ويأتي التصميم الداخلي للسيارة السيدان و الهاتشباك، بشكل جديد يتميز بتوجيه كل عنصر بالسيارة نحو السائق وشاشة عرض على الزجاج الامامي HUD ، مع عجلة قيادة مزودة بعدة وظائف للتحكم في السيارة وتكييف هواء يدوي للفئة Sport واوتوماتيكي للفئات Executive و Premium، ووسائل ترفيه ذات خصائص فريدة منها نظام ترفيه بشاشة 8 بوصة و نظام صوتي عالي جودة مزود بـ 8 مكبرات صوت للفئة الهاتشباك و الفئة الرياضية و الفئة المتوسطة ونظام صوت BOSE® مع 12 مكبر لفئة Premium سيدان، مع وسائل أمان تحذير للمسافة الخلفية والأمامية من خلال كاميرا للرؤية الخلفية بفئة Executive و رؤية 360 درجة في سيارة السيدان Premium فقط.وتتميز مازدا 3 بنظام مكابح مضادة للانزلاق وتوزيع قوة المكابح إلكترونياً بالتوافق مع نظام الاتزان الالكتروني ونظام التحكم في الجر حيث يمتاز نظام التحكم في الجر أو ما يطلق عليه نظام التحكم في الانزلاق، بأنه أحد أنظمة الأمان الحديثة لمساعدة السائق في السيارة، ويعمل على منع السيارة من الانزلاق وسيرها بثبات على الطرق مع اختلاف الظروف الجوية. ومكابح الطوارئ المساعدة ومكابح الانتظار الإلكترونية مع تشغيل تلقائي لفرامل الانتظار، بالإضافة إلى نظام المساعدة في الطرق المنحدرة, سواء صعوداً اوهبوطاً لإعطاء السائق المزيد من الراحة في الطرق المنحدرة، مراَه داخلية ذاتية التعتيم ومرايا جانبية ذات تعتيم تلقائي في الفئة Executiveو Premium .أما مواصفات الأداء فتأتي بمحرك SKYACTIV-G 1.5 وبقوة حصانية (HP/RPM) 110/6000) بينما اقصى عزم (NM/RPM) 146/3500) مع ناقل حركة أوتوماتيكي ب 6 سرعات ومصابيح تكيفية أمامية ذات التسوية التلقائية والتي تتكيف مع مستوى السيارة إذا انحرفت السيارة عن المستوى المعتاد في القيادة، فإن الأضواء سوف تميل لأسفل لإضاءة الطريق بشكل أفضل. ومستشعر إضاءة تلقائي مزود بجهاز استشعار المطر التلقائي. مع مفتاح ذكي لتشغيل السيارة ومثبت سرعة وفتحة سقف فيما عدا الفئة (Sport).ومن الجدير بالذكر إن سيارات مازدا نجحت في مصر خلال السنوات الماضية ان تكسب ثقة العملاء، ومع الجيل الجديد والتطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة المزودة بها سيارة بالاضافة للتصميم، فلقد استطاعت مازدا ان تعطي مفهوم جديد للامان و للرفاهية بدون التخلي عن متعة القيادة.