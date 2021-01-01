أظهر بث مباشر لرحلة النموذج الأولي لصاروخ "ستارشيب" التابع لشركة سبيس إكس، انفجار الصاروخ لدى هبوطه، الأربعاء، بعد دقائق من تجربة إطلاق من منشأة تابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس بالولايات المتحدة.
وصاروخ ستارشيب الذي دُمر هو نموذج أولي ارتفاعه 16 طابقا لمركبة إطلاق تطورها شركة الفضاء الخاصة التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك لنقل أناس وبضائع تزن مئة طن في رحلات مستقبلية للقمر والمريخ.
وانفجر الصاروخ الذاتي التوجيه لدى هبوطه على منصة مخصصة لذلك الغرض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على صاروخ سبيس إكس التجريبي ينفجر..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق