

حسم الموعد.. متى يتم تحصين المصريين بلقاح كورونا؟ حسم الموعد.. متى يتم تحصين المصريين بلقاح كورونا؟

اكد د. حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا توفير لقاحات كورونا للمصريين في أول 3 أشهر من عام 2021، بعد التاكد من سلامتها وفعاليتها على المواطنين.

وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أنه لا يوجد لقاح معين يمكن الجزم حاليا إلى الحصول عليه، لكن من يثبت فعاليته وأمانه سيتم الحصول عليه.

وقال: نبدأ تطعيم المصريين باللقاح الآمن حسب الدراسات العلمية التي تثبت الامان قبل الفعالية، وما زالت الدراسة المصرية المتعلقة باللقاح الصيني لم تنته، لكن الدول العربية انتهت من دراستها وستعلن عنها في القريب العاجل، ولم يتم التصنيع للقاح الصيني الاخر لحين اثبات الامان والفعالية.

وأوضح أن كل المستشفيات الصدر والحميات تعمل حاليا في منظومة كورونا وعددها 82 مستشفى، بالاضافة الى 23 مستشفى حاليًا وتزيد باستمرار حسب المصابين بالاضافة الى ان كل المستشفيات العامة تتعامل مع مريض كوفيد واذا ثبت اصابته يحول الى مستشفيات العزل.

وأكد ان المريض يعد متعافيا بعد مرور 10 ايام من الاصابة شرط ان يكون اخر 3 ايام بدون اعراض، حتى لو مسحته ايجابية،

وقال إن العقارات التي يتم استخدامها في البروتوكول المصري لعلاج مصابي كورونا تأتي نتائج جيدة جدًا موضحا أن نجاح اي بروتوكول علاج هو بداية العلاج في الوقت السليم، وزيادة الوعي عند المواطنين، وطلب الرعاية المبكرة قبل مرور 12 يوم على الإصابة

وأوضح أن اللجنة العلمية ستقوم بالمرور على المستشفيات سواء العزل أو الفرز لضمان تطبيق بروتوكول العلاج المحدث، ويمثل هذا البروتوكول عمل قومي للوصول على أفضل مستوى في علاج المصابين.

وأضاف أن نسبة الوفيات بكورونا في مصر تمثل اقل من 5% لكنها تتماشى مع النسب العالمية، لكن أي وفاة لا تطمئن اي طبيب وتعد فشل له نتيجة تأخر في اسعاف الحالة أو الاصابة بالامراض المزمنة ونتمنى أن تكون النسبة صفر.