

«فايزر»: قرصنة وثائق تتعلق بلقاح كورونا في هجوم إلكتروني «فايزر»: قرصنة وثائق تتعلق بلقاح كورونا في هجوم إلكتروني

كشفت شركة "فايزر" عن تعرض وثائق تتعلق بلقاح "كوفيد-19"، للقرصنة، وذلك خلال الهجوم الإلكتروني على وكالة الأدوية الأوروبية، الأربعاء.



وقالت الشركة في بيان لها: "لم نرصد قرصنة بيانات شخصية، ومن المهم الإشارة إلى أنه لم يتم اختراق نظام بايونتيك ولا نظام فايزر في الحادث".



وتابعت الشركة: "نحن بانتظار مزيد من المعلومات من التحقيق الذي تجريه وكالة الأدوية الأوروبية للتصرف بالطريقة المناسبة بما يتوافق مع القانون الأوروبي".

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وأشارت الشركة: "نظرا إلى اعتبارات الصحة العامة البالغة الدقة وأهمية الشفافية، نواصل توفير عناصر واضحة حول كافة أوجه تطوير اللقاح والمسار التنظيمي".كانت قد أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية التي تدرس حاليا السماح باستخدام لقاحات عدة ضد كوفيد-19، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، من دون أن تعطي أي تفاصيل حول توقيت الهجوم أو الجهة التي نفذته.يشار إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح فايزر/ بايونتيك في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 كانون الأول/ ديسمبر، علما أن اللقاح نال مصادقة في المملكة المتحدة والبحرين وكندا.جدير بالذكر أن الهجوم الإلكتروني بعد سلسلة تحذيرات في الأشهر الأخيرة من عمليات قرصنة إلكترونية على صلة بالجائحة قد تستهدف مختبرات وشركات أدوية غربية.