كرسي من الكمامات.. التدوير في زمن كورونا

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صورة الخبر: كرسي من الكمامات.. التدوير في زمن كورونا
كرسي من الكمامات.. التدوير في زمن كورونا

بعد أن ضاق ذرعا بالهدر المتمثل في مخلفات الكمامات المستعملة، قرر طالب كوري جنوبي استخدام الكمامات المستعملة في تصنيع الأثاث.

واستخدم الشاب الكمامات المصنوعة من البولي بروبلين، وصهرها لصنع مقاعد أطلق عليها "ستاك آند ستاك".

وقال الطالب البالغ من العمر 23 عاما: "البلاستيك قابل لإعادة التدوير، إذن لماذا لا نعيد تدوير الكمامات المصنوعة من البلاستيك؟" .

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وفي يونيو/ حزيران، وضع الطالب صندوقا لجمع الكمامات في جامعته (كايون للفنون والتصميم) بمدينة يوانج جنوبي سول، وجمع منذ ذلك الحين 10 آلاف كمامة مستعملة وحصل أيضا على أكثر من طن من الكمامات المعيبة من مصنع.

ولتقليل خطر انتقال فيروس كورونا، يبقي كيم الكمامات في مخزن لما لا يقل عن 4 أيام ثم يزيل الأربطة والأسلاك المرنة ويعرض الكمامات لحرارة تبلغ 300 درجة مئوية حتى تذوب.

والنتيجة مقاعد بثلاثة أرجل من الكمامات البيضاء والوردية والزرقاء والسوداء عرضها كيم في معرض تخرجه.
وينوي كيم صنع قطع أخرى من الأثاث من الكمامات مثل مقعد بمسندين وطاولة أو بعض قطع الإضاءة. ودعا الحكومة والشركات الخاصة لتدوير الكمامات بتخصيص صندوق خاص بها لجمعها.

وتوضح بيانات حكومية أن كوريا الجنوبية أنتجت في شهر سبتمبر/ أيلول وحده أكثر من مليار كمامة للاستخدام المحلي.

صورة الخبر: كرسي من الكمامات.. التدوير في زمن كورونا

المصدر: العين

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